ГАИ штрафует водителей старше 40 лет из-за новой отметки в правах

Требование, из-за которого вам могут выписать штраф на 15 000 рублей

На обратной стороне водительского удостоверения есть отметки, которые часто игнорируют водители. Обычно так происходит до первой встречи с инспектором. Именно эти пометки показывают, имеете ли вы право садиться за руль прямо сейчас.

С 2021 года в удостоверении стала появляться отметка GCL. Она может оказаться в удостоверении после прохождения медкомиссии, когда автомобилист заменяет права. Если у человека упало зрение, то его не будут лишать прав, но выдвинут требование передвигаться на автомобиле в контактных линзах или очках. Это правило распространяется на все категории в документе.

Прежде формулировки являлись более строгими, так как в правах был прописан конкретный тип коррекции, но сейчас все стало проще. Теперь используется единый код GCL, который позволяет автомобилисту выбрать удобный способ коррекции зрения. Если есть отметка, значит управлять транспортным средством без очков или линз запрещено.

Штрафы

Если автомобилист решит игнорировать правило, то это обернется для него неприятными последствиями. В подобной ситуации используется статья 12.07 КоАП РФ, поэтому штраф будет достигать 15 000 рублей, сообщает auto.mail.ru.

Как избежать неприятностей

Когда у водителя имеются проблемы со зрением, что обычно происходит после 40 лет, то он обязан использовать один из представленных способов коррекции. На всякий случай можно возить в машине дополнительные очки, что убережет от штрафа, если первые будут утеряны.

Ситуация с контактными линзами является вполне неоднозначной. Линз не видно, при этом инспектор не может потребовать доказать их наличие, попросить снять, так как это является небезопасным. Обычно в такой ситуации хватает устного подтверждения.

Важное уточнение

Если в правах есть отметка GCL, то одних подозрений инспектора недостаточно для получения штрафа. В подобной ситуации потребуется медицинское освидетельствование, в ходе чего врач установит факт нарушения. Постановление, которое было вынесено на догадках, получится оспорить в суде.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие правила для владельцев счетчиков вступят в силу после 1 сентября.