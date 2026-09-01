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С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

Опубликовано: 1 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней
С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Для обеспечения высокого урожая огурцов очень важен выбор высококачественных сортов, подтвердивших свою эффективность на практике.

Сорт "Геракл" пользуется заслуженным признанием среди опытных агрономов благодаря своим превосходным вкусовым качествам и рекордной урожайности.

Этот сорт является партенокарпическим гибридом, что исключает необходимость в опылении. Первые плоды достигают зрелости уже через 45 дней после появления всходов. С одного квадратного метра возможно собрать до 25 кг урожая, при этом масса одного огурца, как правило, не превышает 150 граммов.

Огурцы сорта "Геракл" характеризуются цилиндрической формой, выраженными бугорками и темно-зеленым оттенком. Их длина обычно не превышает 18 сантиметров. Благодаря плотной кожице плоды демонстрируют отличную лежкость. Эти огурцы отличаются умеренной сладостью, высокой хрусткостью и сочностью.

Сорт обладает устойчивостью к ряду заболеваний и неприхотлив в уходе, что делает его оптимальным выбором даже для начинающих садоводов.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов "Бабушкин внучок".

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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