С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

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Дачники возрождают забытый фрукт из 80-х: сладкий, устойчивый и очень урожайный

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Секрет сладких плодов и целых веток: зачем обрывать плоды и как кормить дерево через лист

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Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность

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"Шпарит" зеленцы даже в холодное лето: этот гибрид отличается высокой лежкостью и длительным периодом плодоношения – рекомендации агронома

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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