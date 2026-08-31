Роботы-уборщики и посадка по взгляду: что нового произошло в Пулково

Пока 16 роботов ждут часа тишины, пассажиры летают «по взгляду».

Петербургский аэропорт Пулково решил серьезно обновиться. Теперь пассажиров ждут технологии, которые раньше мы видели только в кино.

Роботы вместо швабр и ведер

Этой осенью на уборку Пулково выйдет новая команда — 16 умных роботов-клинеров. Они возьмут на себя самые проходимые и шумные зоны аэропорта.

Маленькие и маневренные машины будут убирать в узких проходах между креслами и стойками.

машины будут убирать в узких проходах между креслами и стойками. Большие и мощные — вымоют просторные залы ожидания.

Каждый такой робот умеет подметать, пылесосить и мыть полы. Машина сама распознает, насколько сильно загрязнено покрытие, и выбирает нужный режим.

У роботов очень удобный график. В часы пик, когда вокруг полно людей, они стоят на подзарядке. Как только в терминале становится тихо — выезжают на работу, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Подобные технологии уже используют лучшие аэропорты мира, а теперь они появились и в Петербурге.

На посадку — просто по взгляду в камеру

Пулково первым в России запустил эту систему на всех внутренних рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Услугой уже воспользовались 1700 человек.

Как это работает? Вы подходите к контролю, смотрите в камеру — и дверь открывается.

В чем плюсы для вас:

Экономия до 30% времени на всех формальностях.

Отдельный проход вне общей очереди.

Возможность зайти в самолет в числе первых.

Как оформить услугу за 5 минут

Сдать биометрию можно прямо в аэропорту перед вылетом.

Ищите специальную зону в зале регистрации — у стойки № 32. Она работает ежедневно с 08:00 до 22:00.

Что нужно сделать:

Возьмите с собой паспорт и проверьте доступ к «Госуслугам». Поддойдите к сотруднику. Он сфотографирует ваше лицо и запишет образец голоса.

Данные отправятся в Единую биометрическую систему (ЕБС) — это безопасно и надежно. Вся процедура займет ровно пять минут.

Бонусы и один важный нюанс

За испытание новой технологии дают приятный подарок — 1000 миль «Аэрофлот Бонус». Подробности акции лучше уточнить у самой авиакомпании.

Но помните о важной детали: проект пока работает в тестовом режиме до 1 апреля 2027 года. Поэтому совсем убирать паспорт в долгий ящик не стоит. При проходе в зону вылета документ всё еще придется показать сотруднику.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему самолеты из Пулково проигрывают «Сапсанам».