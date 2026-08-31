Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим: что меняется с 1 сентября

Осень уже пороге. Дни становятся короче, а вечер наступает быстрее. Из-за этого Ленинградский зоопарк меняет график работы, сообщили в пресс-службе зверинца.
Главные изменения в расписании
С 1 сентября зоопарк открывается в 10:00, а закрывается в 20:00.
Но есть важный деталь. Кассы и сам вход прекращают работу на час раньше — в 19:00. Если прийти позже, внутрь уже не пустят. Заранее закладывайте время на прогулку.
Как работают павильоны и площадки
Почти все крытые и теплые павильоны открыты с 10:00 до 20:00. Вы легко успеете посмотреть на хищников, обезьян и обитателей тропиков.
Один нюанс: павильон «Жираф» закрывается раньше остальных — в 19:00.
Если вы идете с детьми, учтите график уличных развлечений:
- Детская площадка с козами открыта с 10:00 до 17:45. Купить корм можно в то же время, но по понедельникам и четвергам его не продают.
- Круг катания на лошадях работает по будням до 17:30, а в выходные — до 18:45.
- Обратите внимание: у козочек и лошадей есть обеденный перерыв с 14:00 до 15:00. А в сильный дождь эти площадки вообще закрывают.
Где перекусить и купить сувениры
Поесть на территории зоопарка можно без проблем. Кафе у главного входа работает до 20:00, а пышечная напротив — до 19:30 (перерыв на обед с 14:00 до 14:45).
А вот сувенирные лавки в октябре будут закрываться по очереди на ремонт или учет:
- В павильоне «Экзотариум» киоск не работает с 1 по 16 октября.
- Киоск у главного входа закрыт с 17 по 30 октября.
Полезные советы для осеннего визита
Осень — прекрасное время для похода в зоопарк. Людей вокруг меньше, чем летом, а Александровский парк рядом окрашивается в золотые цвета.
Вот несколько простых советов:
- Удобнее всего добираться от метро «Горьковская». Прогулка через парк от станции до входа займет всего 7–10 минут.
- Покупайте билеты онлайн. Это сэкономит время и избавит от стояния в очереди к кассам на входе.
- Смотрите на поведение зверей. Прохладным днем многие пушистые обитатели (например, манулы и лисы) становятся гораздо активнее, чем в летний зной. А еще они постепенно начинают менять летний мех на пышный зимний.
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