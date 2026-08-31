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Не хлеб и не майонез: вот что добавляю в куриные котлеты, чтобы они не были сухими

Опубликовано: 31 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Не хлеб и не майонез: вот что добавляю в куриные котлеты, чтобы они не были сухими
Не хлеб и не майонез: вот что добавляю в куриные котлеты, чтобы они не были сухими
Городовой ру
Делаем куриные котлеты сочными без тонны лука - достаточно 300 г другого ингредиента

Котлеты из куриной грудки всегда получаются суховатыми, но это легко исправить с помощью кабачка. Он делает фарш влажным и не влияет на вкус. Котлеты с кабачком становятся более мягкими, сочными и нежными.

Что понадобится

На 600 г филе необходимо взять 300 г кабачка, 1 куриное яйцо, 2 зубчика чеснока и 1 луковицу. Соль, перец, укроп добавляйте по вкусу. Также используйте 3 столовые ложки сухарей, при необходимости их можно заменить манкой. Если вместо курицы используете индейку, то учтите, что котлеты получатся более плотными.

Приготовление

Натрите молодой кабачок на терке и удалите лишний сок, иначе фарш станет слишком жидким. Лук следует измельчить ножом, что позволит не дать ему лишнюю влагу. Курицу прокрутите через мясорубку или воспользуйтесь блендером. В котлетах должна чувствоваться текстура мяса.

Соедините ингредиенты, добавьте специи, сухари, чеснок и зелень. Перемешайте фарш, поместите его в холодильник на 20 минут. За это время мясная масса охладится, а сухари впитают лишнюю влагу. Если фарш после этого кажется жидковатым, то можно добавить еще немного сухарей.

Как жарить

Сформируйте котлеты толщиной около 1,5 сантиметра, после чего жарьте их на сковороде с маслом на среднем огне. На каждую сторону уйдет примерно по 4 минуты. После появления румяной корочки необходимо уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и готовить котлеты еще в течение 5-7 минут, сообщает prochepetsk.ru.

Вывод

Благодаря кабачку котлеты из куриной грудки точно не станут сухими. Важно не забывать сливать лишний сок, а также правильно их жарить.

Ранее портал “Городовой” рассказал, зачем в котлеты добавлять манку.

Автор:
Полина Аксенова
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