Городовой / Новости Петербурга / Вода теплее воздуха, а 2 сентября — с зонтом: Колесов рассказал про первую неделю сентября в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд Новости Петербурга
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вода теплее воздуха, а 2 сентября — с зонтом: Колесов рассказал про первую неделю сентября в Петербурге

Опубликовано: 31 августа 2026 19:22
 Проверено редакцией
Вода теплее воздуха, а 2 сентября — с зонтом: Колесов рассказал про первую неделю сентября в Петербурге
Вода теплее воздуха, а 2 сентября — с зонтом: Колесов рассказал про первую неделю сентября в Петербурге
фото: Городовой.ру
Петербуржцев порадует только первая половина Дня знаний.

Погода решила не баловать жителей Петербурга и области. Впереди нас ждет типичная северная осень — сырая, прохладная и пасмурная. Относительно погожим выдастся только один день, а дальше регион накроет бесконечная череда циклонов с Атлантики.

Зонты далеко не убираем

Дожди будут идти каждый день. В основном кратковременные, но расслабляться не стоит.

Особенно достанется региону 2 сентября. В этот день к нам придет циклон с юга. Он принесет плотные тучи и сильные осадки в большинство районов Ленинградской области, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Первая половина 1 сентября порадует теплой погодой и отсутствием дождей, но к вечеру все изменится.

Градусник ползет вниз

Вместе с сыростью придет и похолодание. Процесс будет постепенным:

  • В начале недели: днем еще по-летнему тепло, до +20…+22 °C.
  • К концу недели: дневная температура упадет до +16…+18 °C.
  • Ночи: станут ощутимо холоднее. К пятнице столбики термометров опустятся до +10 °C даже в самом центре города. За городом будет еще прохладнее.

Что с ветром и заливом?

Из плюсов — сильного штурмового ветра синоптики не обещают. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, вполне умеренный и без резких порывов.

Интересный факт: вода в Финском заливе пока остается довольно теплой — до +16…+17 °C. Залив набрал тепло за лето и остывает медленно.

Из-за этого в прибрежных районах ночи будут немного теплее, чем в глубине области — вода работает как гигантская грелка.

Наступает обычный петербургский сентябрь

Такая погода абсолютно нормальна для нашего региона в начале осени. "Бабье лето" обычно приходит чуть позже — в середине или конце месяца, когда циклоны уступают место тихому антициклону.

А пока доставайте непромокаемую обувь, одевайтесь слоями и привыкайте к осеннему ритму.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге на День знаний.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью