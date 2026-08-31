Вода теплее воздуха, а 2 сентября — с зонтом: Колесов рассказал про первую неделю сентября в Петербурге

Петербуржцев порадует только первая половина Дня знаний.

Погода решила не баловать жителей Петербурга и области. Впереди нас ждет типичная северная осень — сырая, прохладная и пасмурная. Относительно погожим выдастся только один день, а дальше регион накроет бесконечная череда циклонов с Атлантики.

Зонты далеко не убираем

Дожди будут идти каждый день. В основном кратковременные, но расслабляться не стоит.

Особенно достанется региону 2 сентября. В этот день к нам придет циклон с юга. Он принесет плотные тучи и сильные осадки в большинство районов Ленинградской области, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Первая половина 1 сентября порадует теплой погодой и отсутствием дождей, но к вечеру все изменится.

Градусник ползет вниз

Вместе с сыростью придет и похолодание. Процесс будет постепенным:

В начале недели: днем еще по-летнему тепло, до +20…+22 °C.

днем еще по-летнему тепло, до +20…+22 °C. К концу недели: дневная температура упадет до +16…+18 °C.

дневная температура упадет до +16…+18 °C. Ночи: станут ощутимо холоднее. К пятнице столбики термометров опустятся до +10 °C даже в самом центре города. За городом будет еще прохладнее.

Что с ветром и заливом?

Из плюсов — сильного штурмового ветра синоптики не обещают. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, вполне умеренный и без резких порывов.

Интересный факт: вода в Финском заливе пока остается довольно теплой — до +16…+17 °C. Залив набрал тепло за лето и остывает медленно.

Из-за этого в прибрежных районах ночи будут немного теплее, чем в глубине области — вода работает как гигантская грелка.

Наступает обычный петербургский сентябрь

Такая погода абсолютно нормальна для нашего региона в начале осени. "Бабье лето" обычно приходит чуть позже — в середине или конце месяца, когда циклоны уступают место тихому антициклону.

А пока доставайте непромокаемую обувь, одевайтесь слоями и привыкайте к осеннему ритму.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге на День знаний.