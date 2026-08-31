Успеть до заморозков: когда убирать свеклу с грядки и как хранить - не сгниет, не высохнет до весны

Сроки уборки и правила хранения корнеплода

От того, когда именно убирать свёклу, зависит, будет ли урожай храниться до весны или сгниет уже к Новому году. Как не пропустить сроки и правильно подготовить урожай, рассказал Ура.ру.

Когда пора убирать свёклу

Сроки уборки зависят от сорта и погоды. Раннеспелые сорта созревают через 50–80 дней и готовы к уборке уже в конце июля – августе. Среднеспелым нужно 80–100 дней, их убирают в конце августа – начале сентября. Поздние сорта созревают через 100–135 дней — в сентябре или даже начале октября.

В Центральной России обычно ориентируются на конец августа – начало сентября. В Сибири и на Урале свёклу лучше выкопать до конца сентября. В южных регионах с тёплой осенью уборку могут отложить до первой половины октября.

Самое важное правило: успеть до заморозков. Свёкла боится даже лёгких минусовых температур. Если корнеплод подмёрзнет, он потеряет сочность, станет водянистым и начнёт гнить при хранении. Поэтому, как только синоптики обещают ночные заморозки, убирайте урожай.

Как понять, что свёкла созрела

Есть несколько надёжных признаков:

Пожелтение и увядание нижних листьев . Это главный сигнал, что корнеплод созрел. Но иногда листья желтеют от жары или старости, поэтому ориентируйтесь и на другие признаки.

. Это главный сигнал, что корнеплод созрел. Но иногда листья желтеют от жары или старости, поэтому ориентируйтесь и на другие признаки. Размер корнеплода . Оптимальный диаметр для уборки — 6–10 см. Если передержать свёклу в земле, она станет жёсткой и волокнистой.

. Оптимальный диаметр для уборки — 6–10 см. Если передержать свёклу в земле, она станет жёсткой и волокнистой. Корнеплод выступает из земли . Созревшая свёкла приподнимается над поверхностью грядки, и её верхняя часть становится округлой.

. Созревшая свёкла приподнимается над поверхностью грядки, и её верхняя часть становится округлой. Появление наростов на корне. Это тоже признак полной зрелости.

Что делать после уборки

После выкопки разложите свёклу в один слой под навесом или на мешковине для просушки на 2–6 часов. Не держите её под прямыми солнечными лучами, чтобы она не подвяла.

Затем обрежьте ботву острым ножом, оставляя пенёк около 1–1,5 см. Не отрывайте листья руками и не срезайте ботву вплотную к мякоти — это повреждает «плечико» корнеплода и открывает путь бактериям. Корни тоже можно чуть подрезать, оставив около 1 см.

Важно: свёклу не моют перед закладкой на хранение. Достаточно аккуратно стряхнуть крупные комья земли руками. Влага ускоряет гниение.

Как хранить свёклу зимой

Лучшее место для хранения — сухой, тёмный погреб или подвал с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — от 0 до +3 C.

Способы хранения:

В ящиках с песком. Пересыпайте корнеплоды слоями сухого или слегка влажного песка.

Пересыпайте корнеплоды слоями сухого или слегка влажного песка. В перфорированных пакетах. Сделайте в пакетах 8–10 отверстий для вентиляции, чтобы не скапливался конденсат.

Сделайте в пакетах 8–10 отверстий для вентиляции, чтобы не скапливался конденсат. Вместе с картофелем. Разложите свёклу поверх картофеля. Картофель отдаёт влагу, а свёкла её впитывает — обоим овощам это идёт на пользу.

Разложите свёклу поверх картофеля. Картофель отдаёт влагу, а свёкла её впитывает — обоим овощам это идёт на пользу. С луком или чесноком. Эти соседи дезинфицируют воздух и нейтрализуют бактерии.

Что говорят дачники

«Я выращиваю свёклу и морковь. В этом году решила, что больше не стану этого делать. Мы не так много их едим. И вполне можно купить в магазине и не тратить своё время и силы на выращивание. От картофеля не откажусь». «Никогда свёклу не копала, она сама прекрасно выдёргивается без усилий! Я мою свёклу и морковку перед закладкой в подвал, всё прекрасно хранится, даже сейчас лежит свёкла с прошлого года, цела и свежа!» «Храню свёклу вместе с картошкой. Сохраняется идеально».

Вывод

Чтобы свёкла хранилась всю зиму, убирайте до заморозков, ориентируясь на пожелтевшие нижние листья и размер корнеплода. Не мойте и не повреждайте кожуру при уборке. Просушите, обрежьте ботву, оставив пенёк 1 см, и храните в прохладном тёмном месте.

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