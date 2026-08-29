Баклажаны, томаты и перец - из сезонных овощей готовлю сытную закуску - хоть к картошке, хоть к мясу

Как заготовить баклажаны на зиму

Заготовить баклажаны на зиму можно в виде пикантной закуски с помидорами. Она получается в меру острой, с насыщенным томатным соусом и упругими ломтиками баклажанов. Готовится просто, хранится всю зиму и отлично дополняет картофель, мясо или просто хлеб.

Ингредиенты

Баклажаны — 1,5 кг

Помидоры — 500 г

Болгарский перец — 3–4 шт.

Чеснок — 50 г

Острый перец — по вкусу (можно добавить стручок или молотый)

Растительное масло — 70–80 г

Уксус 9% (яблочный или столовый) — 1–2 ст. ложки

Соль — 1,5–2 ст. ложки

Сахар — 2 ст. ложки

Приготовление

Подготовка баклажанов. Промойте овощи, нарежьте кружочками толщиной около 1 см или крупными ломтиками — как вам удобнее. Сложите в миску, щедро посыпьте солью и оставьте на 30 минут. За это время выйдет горечь и лишняя влага. Затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

Обжарка. Налейте в сковороду растительное масло и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления золотистой корочки и мягкости. Крупные куски можно жарить партиями, не перегружая сковороду. Готовые баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.

Соус. Помидоры, сладкий и острый перец измельчите в блендере или пропустите через мясорубку до состояния однородной массы. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Поставьте на средний огонь и томите 10–15 минут, пока соус слегка не загустеет. В самом конце добавьте измельчённый чеснок и уксус, перемешайте и снимите с огня.

Укладка в банки. На дно стерилизованных банок положите немного томатного соуса, затем слой баклажанов, снова соус, снова баклажаны — повторяйте, пока не заполните банки до верха. Верхний слой должен быть соусным.

Стерилизация и закатка. Прикройте банки чистыми крышками, поставьте в широкую кастрюлю с тёплой водой (уровень воды — по плечики банок) и стерилизуйте 15 минут после закипания. Затем достаньте банки, сразу закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Баклажаны

Советы и хитрости

Выбирайте плотные баклажаны — молодые, без вялости и тёмных пятен. Они лучше держат форму при жарке.

Не пережаривайте баклажаны — они должны стать мягкими, но не разваливаться.

Соус можно разнообразить: добавьте сушёный базилик, орегано или тимьян.

Остроту регулируйте по вкусу: если любите поострее, положите целый стручок перца или увеличьте дозу молотого.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Артём Петров несколько лет назад впервые попробовал эту закуску, ее готовят родители Артема. Закуска хороша и как гарнир к мясу, и просто с хлебом. Даже если нет времени на сложные блюда, можно открыть баночку — и обед готов.

Вывод

Закуска из баклажанов с помидорами в банках — простой и надёжный способ сохранить летние овощи на зиму. Минимум хлопот, максимум вкуса. Используйте молодые баклажаны, не жалейте чеснока и специй, соблюдайте время стерилизации — и закрутки будут стоять до нового урожая, радуя домочадцев и гостей.

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