40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой

Как сварить сочную, яркую свеклу

Чтобы получить медовую на вкус, рубинового цвета свеклу, ее не нужно варить часами. От долгих часов в воде она станет водянистой и бледной. У домашних кулинаров накопились секреты, как сварить корнеплод правильно.

Варите в небольшом количестве воды

Не заливайте свеклу полностью. Налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она покрывала корнеплод на две трети. Чем больше воды, тем больше вкусного и полезного уходит в отвар: потери калия, магния, фосфора достигают 20–50%, а сахара — до трети. Крупные корнеплоды за время варки пару раз аккуратно переверните.

Варите на среднем огне

Не томите свеклу часами на медленном огне. Оптимально — 40–50 минут после закипания. Крупные корнеплоды — чуть дольше. Добавляйте каждые 20 минут полстакана холодной воды.

Варите свеклу целиком, не обрезая хвостики перед варкой, чтобы не вытекал сок.

Остужайте корнеплод под холодной водой 15 минут.

Чтобы проверить готовность, проткните овощ вилкой — зубчики легко входят и выходят — свекла готова.

Секреты хозяек

Хозяйки поделились своими секретами варки свеклы.

«Раньше варила на пару, на специальной сетке, поставленной в кастрюлю. Не было проблем ни с цветом, ни со вкусом. А теперь запекаем в духовке, такая свекла просто багрового цвета».



«Я всегда варю свеклу одинаково, но она всегда у меня получается разной - и по вкусу, и по цвету, и по плотности. Так что изначально все зависит от сорта, температуры хранения, свежести самого овоща».



«Снимаю кожуру, разрезаю пополам (большую на четыре части) - и в целлофановый пакет. Завязываю, прокалываю с двух сторон и в микроволновку. Через 10 минут готово. Хоть в борщ, хоть в салат».

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