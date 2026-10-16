Городовой / Полезное / 40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой

40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой

Опубликовано: 16 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой
40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой
Городовой ру
Как сварить сочную, яркую свеклу

Чтобы получить медовую на вкус, рубинового цвета свеклу, ее не нужно варить часами. От долгих часов в воде она станет водянистой и бледной. У домашних кулинаров накопились секреты, как сварить корнеплод правильно.

Варите в небольшом количестве воды

Не заливайте свеклу полностью. Налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она покрывала корнеплод на две трети. Чем больше воды, тем больше вкусного и полезного уходит в отвар: потери калия, магния, фосфора достигают 20–50%, а сахара — до трети. Крупные корнеплоды за время варки пару раз аккуратно переверните.

Варите на среднем огне

Не томите свеклу часами на медленном огне. Оптимально — 40–50 минут после закипания. Крупные корнеплоды — чуть дольше. Добавляйте каждые 20 минут полстакана холодной воды.

  • Варите свеклу целиком, не обрезая хвостики перед варкой, чтобы не вытекал сок.
  • Остужайте корнеплод под холодной водой 15 минут.
  • Чтобы проверить готовность, проткните овощ вилкой — зубчики легко входят и выходят — свекла готова.

Секреты хозяек

Хозяйки поделились своими секретами варки свеклы.

«Раньше варила на пару, на специальной сетке, поставленной в кастрюлю. Не было проблем ни с цветом, ни со вкусом. А теперь запекаем в духовке, такая свекла просто багрового цвета».

«Я всегда варю свеклу одинаково, но она всегда у меня получается разной - и по вкусу, и по цвету, и по плотности. Так что изначально все зависит от сорта, температуры хранения, свежести самого овоща».

«Снимаю кожуру, разрезаю пополам (большую на четыре части) - и в целлофановый пакет. Завязываю, прокалываю с двух сторон и в микроволновку. Через 10 минут готово. Хоть в борщ, хоть в салат».

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, как приготовить лоранский пирог.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Ветер стихнет к обеду — тепло продлится до декабря: народные приметы на 19 октября Перейти 19 октября 2026
Пара капель на губку – и ванна белее первого снега: ни желтизны, ни налета – и сильно скрести не пришлось Перейти 18 октября 2026
Шик, блеск, антиквариат: как украсить ёлку в 2027 году - 7 идей для встречи года Красной Огненной Козы Перейти 18 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное