40 минут после закипания - как варить свеклу, чтобы она была медовой и не водянистой

Чтобы получить медовую на вкус, рубинового цвета свеклу, ее не нужно варить часами. От долгих часов в воде она станет водянистой и бледной. У домашних кулинаров накопились секреты, как сварить корнеплод правильно.
Варите в небольшом количестве воды
Не заливайте свеклу полностью. Налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она покрывала корнеплод на две трети. Чем больше воды, тем больше вкусного и полезного уходит в отвар: потери калия, магния, фосфора достигают 20–50%, а сахара — до трети. Крупные корнеплоды за время варки пару раз аккуратно переверните.
Варите на среднем огне
Не томите свеклу часами на медленном огне. Оптимально — 40–50 минут после закипания. Крупные корнеплоды — чуть дольше. Добавляйте каждые 20 минут полстакана холодной воды.
- Варите свеклу целиком, не обрезая хвостики перед варкой, чтобы не вытекал сок.
- Остужайте корнеплод под холодной водой 15 минут.
- Чтобы проверить готовность, проткните овощ вилкой — зубчики легко входят и выходят — свекла готова.
Секреты хозяек
Хозяйки поделились своими секретами варки свеклы.
«Раньше варила на пару, на специальной сетке, поставленной в кастрюлю. Не было проблем ни с цветом, ни со вкусом. А теперь запекаем в духовке, такая свекла просто багрового цвета».
«Я всегда варю свеклу одинаково, но она всегда у меня получается разной - и по вкусу, и по цвету, и по плотности. Так что изначально все зависит от сорта, температуры хранения, свежести самого овоща».
«Снимаю кожуру, разрезаю пополам (большую на четыре части) - и в целлофановый пакет. Завязываю, прокалываю с двух сторон и в микроволновку. Через 10 минут готово. Хоть в борщ, хоть в салат».
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