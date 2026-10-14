Холодный душ, яркий свет и имбирь: собираем аптечку от осенней хандры в Петербурге

Каждую осень миллионы людей списывают упадок сил на погоду и ставят себе диагноз: «У меня депрессия». Но все не так.

Миф о Петербурге: почему там чаще покупают антидепрессанты?

Петербургу давно приклеили ярлык «самого депрессивного города». Дожди, туманы, низкое небо и статистика: город действительно лидирует по продажам антидепрессантов.

Каждую осень миллионы людей списывают упадок сил на погоду и ставят себе диагноз: «У меня депрессия».

Но так ли всё страшно на самом деле? Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала "Городовому", где проходит граница между обычной сезонной тоской и болезнью, почему не стоит винить во всём серый Петербург.

Не путайте эти два состояния. Осенняя хандра — это естественная реакция тела на смену сезона. Дни становятся короче, солнца меньше.

Из-за этого мозг вырабатывает больше мелатонина (гормона сна) и меньше серотонина (гормона радости). Организм просто включает режим энергосбережения и хочет залечь в спячку.

"Это сезонная реакция на нехватку света, которую можно смягчить. И тезис о депрессивном Петербурге — это всё-таки стереотип. Да, красивый стереотип. Но есть статистика и высокие такие цифры, во многом они объясняются доступностью психиатрической помощи в городе", - говорит Марианна Абравитова.

Но врачи смотрят на эти цифры иначе. Всё дело не в климате, а в людях и медицине:

Медицина здесь доступнее. В мегаполисе проще найти хорошего специалиста.

В мегаполисе проще найти хорошего специалиста. Меньше предрассудков. В крупных культурных центрах люди спокойнее относятся к заботе о ментальном здоровье. Если петербуржцу плохо, он идёт к врачу, а не терпит годами.

В крупных культурных центрах люди спокойнее относятся к заботе о ментальном здоровье. Если петербуржцу плохо, он идёт к врачу, а не терпит годами. Качественная диагностика. Врач ставит диагноз и выписывает рецепт. Поэтому цифры в отчётах растут.

В регионах статистика может быть «чище» просто потому, что там до сих пор стесняются обращаться к психиатрам или не имеют к ним доступа. Реальная же депрессия зависит от генетики и жизненных потрясений, а не от географической точки на карте.

Хандра или депрессия

Хандра приходит волнами. Сегодня вам грустно, а завтра вы встретились с другом, выпили кофе — и настроение улучшилось.

Клиническая депрессия — совсем другое дело. Это болезнь. Главный критерий — время.

Если тоска, апатия, бессилие и нежелание жить длятся дольше двух недель без перерыва и мешают нормально работать и общаться — это повод идти к врачу (психотерапевту или психиатру). Сама по себе такая депрессия чаем с пледом не лечится.

Инструкция: как пережить осень на бодрой волне

Осенняя хандра — это не приговор, а подсказка. Организм просит: «Помоги мне перестроиться». Вот простые шаги, которые реально работают.

"Первое, конечно, это свет. Свет и режим. По возможности надо гулять днём, особенно в обеденное время, использовать очень яркие лампы, причём имитирующие дневной свет. И, конечно, не держать закрытыми шторы. Обязательно движение. Регулярные упражнения, особенно утренние. Они сразу вырабатывают эндорфины и заряжают энергией на весь день. Уверяю вас, если вы сделали утреннюю гимнастику, если вы облились прохладной водичкой, тёплой водичкой, опять прохладной, то никакая осенняя хандра вам не грозит", - говорит эксперт.

Настройте питание

Осенью организм тянет на простые углеводы — булочки и шоколадки. Они дают быстрый всплеск энергии, а потом глубокий спад.

Добавьте в рацион жирную рыбу, яйца, творог и орехи . В них есть омега-3 и аминокислоты, нужные для хорошего настроения.

. В них есть омега-3 и аминокислоты, нужные для хорошего настроения. В холода налегайте на горячие супы и специи: имбирь, корицу, кардамон. Они согревают изнутри.

Проверьте уровень витамина D. Осенью в наших широтах он падает почти у всех, из-за чего накатывает хроническая усталость.

Не уходите в себя

Когда на улице серость, хочется закрыться дома и никого не видеть. Это ловушка. Живое общение с приятными людьми — мощный антидот против стресса. Встречайтесь с друзьями, зовите близких в гости, ходите в кино.

Добавьте красок

Мозг любит новые впечатления. Окружите себя яркими акцентами. Наденьте желтый шарф, купите оранжевую кружку, поставьте на заставку телефона сочную летнюю фотографию. Наш мозг считывает яркие цвета как сигнал к активности.

Главное правило: Относитесь к себе бережнее. Осень — время замедлиться, надеть любимый свитер и добавить в жизнь чуть больше уюта, заботы и тепла.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в октябре «штормит» и школьников, и родителей.