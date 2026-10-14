Рекорды, новые лагеря и лучшие вожатые: как прошло лето для петербургских школьников

Губернато рассказал, как прошел сезон в лагерях Северной столицы.

В Петербурге подвели итоги летнего сезона. В комплексе «Карнавал» у Аничкова дворца собрались педагоги, директора баз отдыха и вожатые.

Жюри выбрало лучшие детские программы и наградило победителей конкурса мастерства вожатых, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Рекордные цифры и бесплатные путевки

Летняя кампания получилась масштабной. На отдых съездили почти 120 тысяч ребят — это на четыре тысячи больше, чем прошлым летом. Детей приняли 414 лагерей и оздоровительных центров.

Многим родителям отдых не стоил ни рубля. Третий год подряд 17 льготных категорий получают путевки бесплатно. В этот список входят:

дети из многодетных семей;

дети с инвалидностью;

сироты;

дети участников СВО и другие категории, требующие поддержки.

Для остальных работающих родителей город традиционно компенсирует часть стоимости путевки через систему сертификатов.

Гости из Мариуполя и Дагестана

Петербург принимал не только своих школьников. В городе продолжили проект «Петербургские каникулы».

Северная столица встретила ребят из города-побратима Мариуполя. Их по традиции разместили в лагере «Дружных» в Курортном районе: возили на экскурсии в Эрмитаж и Петергоф, показывали разводные мосты.

Также город помог школьникам из Дагестана, чьи дома пострадали от сильного паводка. Для них организовали полноценные оздоровительные смены.

Старые советские базы перестроят заново

Качественный отдых требует хороших условий. Многие помнят старые лагеря: деревянные корпуса, удобства на улице и холод по ночам. Город взялся за их перестройку.

В Петербурге стартовала программа обновления загородных баз советских времен. Власти возводят современные теплые корпуса и модульные здания.

Там есть душ в каждой комнате, новая мебель, столовые и современные спортплощадки. Развитие инфраструктуры для детей власти называют одним из главных приоритетов.

Чем удивляли лагеря и вожатые

На конкурсе в «Карнавале» наградили тех, кто делает отдых интересным и безопасным. Эксперты оценивали и загородные базы, и городские лагеря дневного пребывания при школах.

Жюри смотрело на:

авторские методики игр и обучения;

инклюзивные программы для ребят с ограничениями по здоровью;

полезные методические сборники для педагогов.

Кроме того, в этом году впервые оценивали работу лагерей по патриотическому воспитанию. А лучшим вожатым вручили заслуженные дипломы и памятные призы за энергию, терпение и заботу о детях.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Форуме здоровья петербуржцев научат жить до 100 лет.