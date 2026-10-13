Флюорография среди выставочных стендов: на Форуме здоровья петербуржцев научат жить до 100 лет

Петербургский форум здоровья подтвердил общий тренд: медицина меняет курс.

В Петербурге открылся XIV Международный форум здоровья. Площадкой для него традиционно стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Мероприятие собрало более 8500 врачей, ученых и разработчиков медтехники.

Главная тема этого года звучит просто: «Здоровьесбережение как путь к активному долголетию», рассказал губернатор Александр Беглов.

Провериться у врача прямо на выставке

Обычно такие форумы интересны только специалистам, но в этот раз организаторы сделали упор на обычных горожан.

Прямо в павильоне развернули мобильные медицинские кабинеты. Любой посетитель может совместить осмотр выставки с экспресс-чекапом:

сделать флюорографию и маммографию на передвижных установках;

привиться от сезонного гриппа;

сдать донорскую кровь;

вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.

15 октября организаторы выделили под отдельный день «Врач — пациент». В этот день ведущие медики города будут бесплатно консультировать посетителей и простым языком рассказывать о профилактике инсультов, диабета и болезней сердца.

Три дня — три задачи

Программа форума разбита на три блока:

Первый день посвятили законам, финансированию больниц и новым нацпроектам по поддержке пожилых людей. Второй день («Врач — специалист») отдали профессионалам. Доктора обмениваются опытом сложных операций и разбирают реальные клинические случаи. Третий день («Врач — пациент») целиком посвящен людям и их медицинской грамотности.

Нейросети и отечественные приборы

На выставке показали сотни новинок российского медпрома. Из-за санкций упор делают на импортозамещение, и здесь есть реальные успехи:

Искусственный интеллект. Программы уже умеют находить затемнения на снимках КТ и рентгене быстрее и точнее начинающего врача.

Программы уже умеют находить затемнения на снимках КТ и рентгене быстрее и точнее начинающего врача. Тренажеры для реабилитации. Российские комплексы помогают восстанавливаться после инсультов и тяжелых травм, в том числе военным.

Российские комплексы помогают восстанавливаться после инсультов и тяжелых травм, в том числе военным. Портативная диагностика. Отечественные аппараты УЗИ и мониторы пациента стали компактнее и дешевле зарубежных аналогов.

Звезды науки: мозг тоже нужно беречь

Среди спикеров форума — известные ученые. Одна из них — профессор Татьяна Черниговская. Она занимается исследованиями мозга и когнитивных функций.

Эксперты напоминают: долголетие — это не просто количество прожитых лет. Важно сохранять ясный ум.

Черниговская и ее коллеги обсуждают, как защитить мозг от деменции, зачем пожилым людям продолжать учиться новому и как регулярные умственные нагрузки спасают от старческих болезней.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не заболеть этой осенью.