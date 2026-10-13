Флюорография среди выставочных стендов: на Форуме здоровья петербуржцев научат жить до 100 лет

В Петербурге открылся XIV Международный форум здоровья. Площадкой для него традиционно стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
Мероприятие собрало более 8500 врачей, ученых и разработчиков медтехники.
Главная тема этого года звучит просто: «Здоровьесбережение как путь к активному долголетию», рассказал губернатор Александр Беглов.
Провериться у врача прямо на выставке
Обычно такие форумы интересны только специалистам, но в этот раз организаторы сделали упор на обычных горожан.
Прямо в павильоне развернули мобильные медицинские кабинеты. Любой посетитель может совместить осмотр выставки с экспресс-чекапом:
- сделать флюорографию и маммографию на передвижных установках;
- привиться от сезонного гриппа;
- сдать донорскую кровь;
- вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.
15 октября организаторы выделили под отдельный день «Врач — пациент». В этот день ведущие медики города будут бесплатно консультировать посетителей и простым языком рассказывать о профилактике инсультов, диабета и болезней сердца.
Три дня — три задачи
Программа форума разбита на три блока:
- Первый день посвятили законам, финансированию больниц и новым нацпроектам по поддержке пожилых людей.
- Второй день («Врач — специалист») отдали профессионалам. Доктора обмениваются опытом сложных операций и разбирают реальные клинические случаи.
- Третий день («Врач — пациент») целиком посвящен людям и их медицинской грамотности.
Нейросети и отечественные приборы
На выставке показали сотни новинок российского медпрома. Из-за санкций упор делают на импортозамещение, и здесь есть реальные успехи:
- Искусственный интеллект. Программы уже умеют находить затемнения на снимках КТ и рентгене быстрее и точнее начинающего врача.
- Тренажеры для реабилитации. Российские комплексы помогают восстанавливаться после инсультов и тяжелых травм, в том числе военным.
- Портативная диагностика. Отечественные аппараты УЗИ и мониторы пациента стали компактнее и дешевле зарубежных аналогов.
Звезды науки: мозг тоже нужно беречь
Среди спикеров форума — известные ученые. Одна из них — профессор Татьяна Черниговская. Она занимается исследованиями мозга и когнитивных функций.
Эксперты напоминают: долголетие — это не просто количество прожитых лет. Важно сохранять ясный ум.
Черниговская и ее коллеги обсуждают, как защитить мозг от деменции, зачем пожилым людям продолжать учиться новому и как регулярные умственные нагрузки спасают от старческих болезней.
Ранее «Городовой» рассказывал, как не заболеть этой осенью.