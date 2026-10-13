Пальмы в Сочи, сосны в Репино и билет назад из Казани: куда переезжают петербуржцы

Эксперт рассказал, что петербуржцы скупают недвижимость в Стрельне и бегут обратно из Казани.

Петербург прекрасен на открытках и в редкие солнечные дни. В реальности это серые полгода, слякоть под ногами и бесконечные пробки на КАД.

По статистике, в городе бывает всего около 60–70 ясных дней в году. Неудивительно, что многие ловят выгорание и начинают паковать чемоданы.

Люди устают от безумного ритма и серости. Но куда они едут? Президент компании "Коллегия Риэлторов" Елена Ковалерова-Павловская рассказал "Городовому" про основные маршруты петербуржцев.

Вариант первый: уехать, но недалеко

Самый частый сценарий — переезд в пригороды. Человек вроде бы живет на природе, но работу и городские привычки сохраняет.

Здесь есть четкое деление по деньгам:

Для тех, у кого бюджет не ограничен. Выбирают Курортный район — Репино, Зеленогорск, Комарово. Там сосны, песок, Финский залив и потрясающий воздух. Цены на недвижимость там уже давно улетели в космос, но спрос не падает.

Для тех, кто ищет баланс. Популярно южное направление — Петергоф и Стрельна. Здесь зелено, красиво и много парков.

"Петергоф подешевле на сегодняшний день, но с развитием Стрельны цены тоже стремительно начинают расти вверх", - говорит эксперт.

На что смотрят в первую очередь?

На детей и здоровье. Нужны школа, нормальный садик и государственная поликлиника.

Состоятельные горожане селятся в закрытых коттеджных поселках или клубных ЖК. Там свой закрытый мир: от частных садиков до кофеен и спа.

"У кого бюджет поскромней, выбирают то, на что хватает средств. Но опять же, в приоритете транспортная доступность на случай, если с машиной что-то случилось. Чтобы хоть как-то можно было на электричке или на автобусе добраться до школы. В т ом числе была связь с Санкт-Петербургом", - говорит Елена Ковалерова-Павловская.

Вариант второй: погоня за солнцем

Когда серое небо доводит до депрессии, петербуржцы смотрят строго на юг.

Краснодар. Сюда едут за теплом, дешевыми овощами и фруктами. Но есть подвох. Пробки в Краснодаре порой хуже петербургских, а летом жара под +40 просто плавит асфальт. Выдерживают не все.

Сочи. Идеальный климат: море под боком, пальмы, а зимой можно кататься на лыжах в горах. Минус один — безумная стоимость жилья. Квадратный метр здесь часто стоит дороже, чем в историческом центре Петербурга.

Крым. Отношение к полуострову сложное. С одной стороны, многих пугает текущая геополитика и закрытые аэропорты. С другой стороны, люди все равно покупают там жилье для жизни на пенсии или у моря.

Те, кто хотел заработать на перепродаже, уже опоздали: цены взлетели еще несколько лет назад. Сейчас недвижимость в Крыму берут скорее вдолгую, в надежде на будущее затишье и курортный бум.

Казань — современный, чистый, богатый и невероятно красивый город. Многие петербуржцы пробовали переехать туда ради комфорта и хорошей работы.

Но статистика показывает странную вещь: из Казани чаще всего возвращаются обратно на берега Невы.

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