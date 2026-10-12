Куда сорваться на осенние каникулы с ребенком: цены, варианты и важные советы

Эксперт советует выбирать туры в Калининград и Мурманск.

Конец октября — время первых школьных каникул. Дети уже устали от учебы, и родителей ждут дополнительные выходные.

Но встает вечный вопрос: куда поехать, чтобы не разориться и отдохнуть всей семьей?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому" во сколько обойдется поездка на классический состав: папа, мама и ребенок от 2 до 10 лет. Даты вылета — с 24 по 27 октября на одну неделю.

Сразу главное правило: не ждите «горящих туров»

Начнем с самого важного. Осенние каникулы у школьников начинаются практически одновременно по всей стране. Это пиковые даты.

Самолеты заполняются быстро, а хорошие семейные отели выкупают заранее. «Горящих» путевок по дешевке не будет — проверено годами.

Наоборот: чем ближе к вылету, тем меньше билетов и выше цены. Решать, куда лететь, нужно было еще вчера.

Проверенная классика: Турция и Египет

Если хочется погреться перед долгой зимой, это самые понятные варианты.

Турция (побережье): от 239 000 ₽ на троих («все включено»).

Лучше выбирать южные курорты: Аланью или Сиде. В конце октября здесь еще тепло: воздух прогревается до +25°C, а море не успело остыть. Знойного пекла нет — с детьми гулять комфортно.

Стамбул: около 170 000 ₽ (с перелетом и завтраками).

Отличная идея, если пляж не нужен, а хочется показать ребенку древние мечети, покормить чаек на Босфоре и поесть вкусных сладостей.

Египет («все включено»): от 190 000 ₽.

Наталья Ансталь Туризм "В Египет можно улететь с пересадкой через Турцию. По стоимости такие туры на "всё включено", также на троих на неделю, начинаются от 190—200 000 ₽. А если же рассматривать прямые рейсы из Санкт-Петербурга до Египта, то рейсы по стоимости на троих — от 350 000 ₽", - говорит эксперт.

Экзотика и Азия: если хочется чего-то нового

В эти туры входят прямые рейсы и завтраки (обедать и ужинать выгоднее в местных кафе).

Вьетнам: от 318 000 ₽.

Хит этого сезона, спрос на него огромный. Сюда летят за мягким песком, фруктами и вкусной азиатской едой.

Хит этого сезона, спрос на него огромный. Сюда летят за мягким песком, фруктами и вкусной азиатской едой. ОАЭ: от 328 000 ₽.

Идеально для каникул: утром пляж, вечером — аквапарки, гигантские моллы или подъем на Бурдж-Халифу. В конце октября спадает сильная летняя жара.

Идеально для каникул: утром пляж, вечером — аквапарки, гигантские моллы или подъем на Бурдж-Халифу. В конце октября спадает сильная летняя жара. Таиланд (Пхукет): от 340 000 ₽.

С конца октября на острове официально стартует сухой сезон. Волны на море стихают, солнце светит каждый день.

Маршруты по России: близко, доступно и познавательно

Не обязательно лететь за океан, чтобы ребенок вернулся в школу с яркими впечатлениями. Вот варианты с перелетом на троих и отелями на завтраках:

"Для тех, кто хочет рассматривать варианты отдыха на каникулы в России, можно рассматривать, например, Казань. Также на троих с системой питания завтраки — это будет от 86 000 ₽. Также можно уехать в Калининград. По стоимости он начинается от 99 000 ₽ на троих, также по системе завтрака. Также можно рассматривать Дагестан, Мурманск. Дагестан — обычный тур от 92 000 ₽ на троих. Экскурсии, например, можно приобрести самостоятельно уже на месте. Мурманском сейчас активно начинают интересоваться. А как раз-таки к ноябрю месяцу там начинается охота за северным сиянием. Можно с перелётом уложиться на троих в 96 000 ₽", - отмечает Наталья Ансталь.

Перезагрузка и здоровье: Кавминводы

Если школьник часто болеет в течение года, каникулы можно потратить на укрепление иммунитета:

Обычный отель с завтраками: от 100 000 ₽ за троих с перелетом. Можно просто гулять по паркам Кисловодска и пить нарзан.

от 100 000 ₽ за троих с перелетом. Можно просто гулять по паркам Кисловодска и пить нарзан. Санаторий с лечением: около 200 000 ₽. В эту цену входит не только перелет, но и 3-разовое питание (шведский стол или меню), а также оздоровительные процедуры для всей семьи.

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