За новогодней сказкой — в Петербург: почему город на Неве рвет туристические топы

Россияне уже выбирают маршруты для Нового года, и Северная столица оказалась в лидерах предпочтений.
По данным сервисов бронирования, Санкт-Петербург вместе с Сочи делит первые строчки рейтинга на предстоящие праздники, рассказал ТАСС генеральный директор агрегатора туров и отелей "Турвизор" Илья Юртаев.
В топ-5 также попали Москва с Подмосковьем, Калининград и неожиданно взлетевший Домбай. Но именно Петербург остается главным выбором для тех, кто хочет классической зимней романтики.
Город превратится в открытку
В этом сезоне власти не пожалели сил и средств. На новогоднее оформление города выделили свыше 76 миллионов рублей.
Что это значит для гостей?
- Невский проспект и городские мосты снова засияют тысячами огней.
- На 18 площадках поставят огромные ели — как живые, так и искусственные.
- Главную ёлку, по традиции последних лет, установят на Дворцовой площади. Она будет живой, пушистой и в ретро-стиле — с флажками и серпантином.
Зимой Петербург превращается в декорацию к фильму.
Можно согреваться кофе в уютных пышечных, кататься на коньках у Финского залива в «Севкабель Порту» или на острове «Новая Голландия», а за подарками идти на главную рождественскую ярмарку на Манежной площади.
Отдыхаем 11 дней подряд
В этот раз каникулы будут чуть короче прошлого года, но времени все равно хватит на всё. Правительство утвердило календарь: отдыхать будем 11 дней подряд — с 31 декабря по 10 января включительно.
Такой длинный перерыв позволяет не спеша погулять по Эрмитажу, съездить в заснеженное Царское Село или Выборг и при этом не валиться с ног от усталости.
Совет туристам: не тяните до последнего
Интересный факт: почти половина туристов (43%) покупает билеты и бронирует отели в самый последний момент — буквально за пару дней до отъезда. Еще треть делает это за месяц. И только каждый четвертый заботится обо всем заранее.
С Петербургом эта тактика может сыграть злую шутку.
Город суперпопулярен. Чем ближе праздник, тем дороже билеты на «Сапсаны» и самолеты, а в хороших отелях в центре просто закончатся свободные номера.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Васильевский остров так любят туристы.