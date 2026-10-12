За новогодней сказкой — в Петербург: почему город на Неве рвет туристические топы

Петербург уже готовится к новогодним каникулам.

Россияне уже выбирают маршруты для Нового года, и Северная столица оказалась в лидерах предпочтений.

По данным сервисов бронирования, Санкт-Петербург вместе с Сочи делит первые строчки рейтинга на предстоящие праздники, рассказал ТАСС генеральный директор агрегатора туров и отелей "Турвизор" Илья Юртаев.

В топ-5 также попали Москва с Подмосковьем, Калининград и неожиданно взлетевший Домбай. Но именно Петербург остается главным выбором для тех, кто хочет классической зимней романтики.

Город превратится в открытку

В этом сезоне власти не пожалели сил и средств. На новогоднее оформление города выделили свыше 76 миллионов рублей.

Что это значит для гостей?

Невский проспект и городские мосты снова засияют тысячами огней.

На 18 площадках поставят огромные ели — как живые, так и искусственные.

Главную ёлку, по традиции последних лет, установят на Дворцовой площади. Она будет живой, пушистой и в ретро-стиле — с флажками и серпантином.

Зимой Петербург превращается в декорацию к фильму.

Можно согреваться кофе в уютных пышечных, кататься на коньках у Финского залива в «Севкабель Порту» или на острове «Новая Голландия», а за подарками идти на главную рождественскую ярмарку на Манежной площади.

Отдыхаем 11 дней подряд

В этот раз каникулы будут чуть короче прошлого года, но времени все равно хватит на всё. Правительство утвердило календарь: отдыхать будем 11 дней подряд — с 31 декабря по 10 января включительно.

Такой длинный перерыв позволяет не спеша погулять по Эрмитажу, съездить в заснеженное Царское Село или Выборг и при этом не валиться с ног от усталости.

Совет туристам: не тяните до последнего

Интересный факт: почти половина туристов (43%) покупает билеты и бронирует отели в самый последний момент — буквально за пару дней до отъезда. Еще треть делает это за месяц. И только каждый четвертый заботится обо всем заранее.

С Петербургом эта тактика может сыграть злую шутку.

Город суперпопулярен. Чем ближе праздник, тем дороже билеты на «Сапсаны» и самолеты, а в хороших отелях в центре просто закончатся свободные номера.

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