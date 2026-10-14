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Новый тренд: россияне массово отказываются от банковских счетов в пользу наличных

Опубликовано: 14 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новый тренд: россияне массово отказываются от банковских счетов в пользу наличных
фото Global Look Press
Почему привычный уклад смещается и что об этом говорят цифры и сами россияне

Ещё недавно хранение денег в банке казалось самым надёжным вариантом, а теперь ситуация заметно меняется. Всё больше граждан предпочитают держать сбережения под рукой — в виде наличных.

Что показывают опросы: цифры говорят сами за себя

Вот ключевые факты, которые отражают текущую картину:

  • 38 % россиян в сентябре назвали наличные самым популярным способом хранения денег — это максимум с весны 2022 года;
  • доля сторонников банковских счетов снизилась за год с 43 % до 37 %;
  • ещё 10 % опрошенных комбинируют оба способа — держат деньги и на счетах, и в наличных;
  • с февраля по сентябрь 2026 года объём наличных в обращении вырос на 3,3 трлн рублей.

В чём причина и что делают власти

Эксперты связывают рост популярности наличных с желанием иметь деньги под рукой, снижением ставок по вкладам и ужесточением контроля за финансовыми операциями.

При этом государство усиливает надзор: Центробанк готовит рекомендации для банков по проверке происхождения средств, а также усиливает контроль за перемещением наличных через границу.

С 29 сентября физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей наличными в ряд стран, юрлицам и ИП — любые суммы, передает источник.

Совет: если планируете крупные операции с наличными, заранее уточняйте актуальные правила — нормы быстро обновляются, и лучше не попадать на неожиданные ограничения.

Мнение россиян

«Держу часть денег наличными — так спокойнее, если вдруг срочно понадобятся», - сообщила Ольга из Пензы.

«Раньше всё клал на вклад, а сейчас ставки такие, что смысла почти нет — лучше пусть будут под рукой», - рассказал Олег Иванович из Москвы.

«Не люблю, когда банк каждый раз спрашивает, откуда деньги: с наличными проще, хоть и не так надёжно», - отметила Валентина из Питера.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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