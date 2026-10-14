Новый тренд: россияне массово отказываются от банковских счетов в пользу наличных

Почему привычный уклад смещается и что об этом говорят цифры и сами россияне

Ещё недавно хранение денег в банке казалось самым надёжным вариантом, а теперь ситуация заметно меняется. Всё больше граждан предпочитают держать сбережения под рукой — в виде наличных.

Что показывают опросы: цифры говорят сами за себя

Вот ключевые факты, которые отражают текущую картину:

38 % россиян в сентябре назвали наличные самым популярным способом хранения денег — это максимум с весны 2022 года;

доля сторонников банковских счетов снизилась за год с 43 % до 37 %;

ещё 10 % опрошенных комбинируют оба способа — держат деньги и на счетах, и в наличных;

с февраля по сентябрь 2026 года объём наличных в обращении вырос на 3,3 трлн рублей.

В чём причина и что делают власти

Эксперты связывают рост популярности наличных с желанием иметь деньги под рукой, снижением ставок по вкладам и ужесточением контроля за финансовыми операциями.

При этом государство усиливает надзор: Центробанк готовит рекомендации для банков по проверке происхождения средств, а также усиливает контроль за перемещением наличных через границу.

С 29 сентября физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей наличными в ряд стран, юрлицам и ИП — любые суммы, передает источник.

Совет: если планируете крупные операции с наличными, заранее уточняйте актуальные правила — нормы быстро обновляются, и лучше не попадать на неожиданные ограничения.

Мнение россиян

«Держу часть денег наличными — так спокойнее, если вдруг срочно понадобятся», - сообщила Ольга из Пензы. «Раньше всё клал на вклад, а сейчас ставки такие, что смысла почти нет — лучше пусть будут под рукой», - рассказал Олег Иванович из Москвы. «Не люблю, когда банк каждый раз спрашивает, откуда деньги: с наличными проще, хоть и не так надёжно», - отметила Валентина из Питера.

Читайте также:

Прожиточный минимум в 2027 году — 20 227 рублей: кого коснется перерасчет

С октября 2026 года бонусы «СберСпасибо» можно тратить по-новому: что изменилось

Маркетплейсы переходят на новые правила: вступил в силу закон о платформенной экономике