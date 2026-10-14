Лимонные бантики из творога: перетираю масло с яйцом — нежное печенье к чаю и кофе

Домашняя выпечка с творогом хороша тем, что не требует редких продуктов и сложных приемов.

Сливочное масло и творожная масса дают тесту нежность и легкую слоистость. Цитрусовая цедра и мякоть наполняют заготовки свежим ароматом. Такие бантики одинаково уместны и на утреннем столе, и на праздничном подносе.

Понадобится

200 г сливочного масла, 180 г брикетного творога, 1 яйцо, 30 г сахара, 300–320 г пшеничной муки, половина чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, цедра одного лимона, столовая ложка измельченной мякоти без косточек и пленок.

Для украшения: яичный белок и 3–4 столовые ложки сахара.

Как готовить

Разотрите мягкое масло с сахаром. Введите творог, яйцо, соль, цедру и мякоть. Все перемешайте. Частями всыпьте муку с разрыхлителем, вымесите податливое тесто. Заверните в пленку и уберите в холод на полчаса.

Раскатайте пласт толщиной 7 мм. Нарежьте квадраты примерно 7 на 7 см. Промажьте белком, присыпьте сахаром. Каждый квадрат присоберите по центру складками, формируя бант. По желанию добавьте тонкую полоску теста в центр.

Выложите заготовки на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до румяности.

Полезный совет

Для цедры берите только верхний желтый слой: под ним находится горькая белая прослойка. Мякоть заранее очистите от пленок и дайте стечь соку, иначе тесто получится слишком влажным, и заготовки расплывутся при выпечке.

Фото: Сгенерировано ИИ