От несостоявшейся Венеции до катка у моря: как бывший завод и двойные улицы стали главной фишкой Васильевского острова

Петербург — город удивительный, но Васильевский остров умеет удивлять по-особенному. Местные ласково зовут его «Васька». У этого района свой характер, странная топонимика и крутые места для прогулок.
Ян Ахундов - историк, культуролог, лицензированный гид по Санкт-Петербургу рассказал "Городовому" о секретах острова и где здесь можно отлично провести время.
Почему у одной улицы два названия?
Если вы приедете на Васильевский, то быстро запутаетесь. Идете по одной улице, а дома слева — это 2-я линия, а дома справа — уже 3-я. Как так вышло?
Всё придумал Пётр I. Он хотел построить не просто город, а русскую Венецию.
"Вместо обычных дорог на острове должны были быть каналы, чтобы люди передвигались на лодках. Часть из них даже успели выкопать и заполнить водой.
Но потом стало понятно что в условиях петербургского климата и наводнений - это кошмар. Каналы, которые успели выкопать, засыпали, а новые уже не делали.
Почему везде пишется по две линии? Потому что иначе не написать адрес. Ведь у канала два берега и на каком из них стоит дом?
Поэтому одна линия - это один берег канала, а вторая линия - это противоположный берег", - объясняет эксперт.
Севкабель Порт: вид на море и лучшие закаты
Раньше Васильевский считался тихим и даже немного скучным районом. Но всё изменилось. Сейчас это центр молодежной жизни.
Главное место притяжения — «Севкабель Порт». Когда-то здесь работал кабельный завод. Теперь набережную превратили в огромное пространство для отдыха.
Сюда приходят ради потрясающего вида на Финский залив и гигантский мост ЗСД. Летом люди сидят на газончиках, пьют кофе и смотрят на закаты.
А зимой прямо у воды заливают большущий каток. Еще здесь постоянно проходят выставки, ярмарки и музыкальные фестивали.
Василеостровский рынок: рай для любителей еды
Если во время прогулки вы проголодались, отправляйтесь на Василеостровский рынок. Это старинный рынок, который полностью перестроили на современный лад.
"Отличное место для прогулки - Василеостровский рынок, с современным фудкортом и огромным количеством наименований товаров, которые там продаются", - отмечает Ян Ахундов.
Здесь можно заказать огромную тарелку вьетнамского супа Фо-Бо, взять свежие острицы, попробовать грузинские хачапури или купить домой свежеиспеченный хрустящий хлеб.
Васильевский остров — это идеальный микс из истории и современного движа. Сюда стоит приехать хотя бы на день: побродить по загадочным «линиям», вкусно поесть и подышать морским воздухом на «Севкабеле».
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Васильевский остров так любят туристы.