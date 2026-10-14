С октября Сбербанк ужесточил проверки по картам «Мир»: к чему уже сейчас готовиться россиянам

Какие изменения с картами "Мир" вступили в силу после 1 октября

С октября Сбербанк объявил об изменениях для тех россиян, у кого есть карта “Мир”. Был обновлен порядок осуществления некоторых операций, проверка переводов, которые кажутся подозрительными, стала жестче. Также произошло уточнение условий обслуживания.

Перемены в переводах

Основное новшество затронуло переводы. Теперь Сбербанк будет более тщательно проверять операции, которые являются подозрительными. К такой категории можно отнести:

постоянные перечисления незнакомым получателям;

использование нетипичных реквизитов;

крупные суммы.

При возникновении вопросов банк будет временно останавливать операцию, после чего запрашивать подтверждение, сообщает primpress.ru.

Проверка карт

Теперь проверки по картам “Мир” станут усиленными. Это связано с тем, что эти карты используются для зарплат, социальных выплат и пенсий, поэтому здесь важна безопасность. При большом снятии наличных также может потребоваться разъяснение.

Что поменялось для получателей выплат

При получении на карту “Мир” зарплаты и социальных выплат ограничений не планируется. Клиенты банка смогут совершать покупки в магазинах, оплату ЖКХ и переводы в привычном режиме.

Но если операции будут крупными, то может потребоваться подтверждение. Из-за этого важно сохранять любые чеки, справки и прочие документы.

Фото: Сгенерировано ИИ

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