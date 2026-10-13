Пенсия за советский стаж: сколько добавят денег и как пересчитать

Как получить прибавку к пенсии за советский стаж

Пенсия является важной темой для любого россиянина, особенно если человек начинал работать еще в Советском Союзе. Но многие даже не догадываются, что их советский стаж способен оказать влияние на размер пенсионных выплат. В этом вопросе нужно разобраться подробнее.

Трудовой и страховой стаж

Важно различать эти два вида стажа, так как они имеют разное значение. Трудовой стаж подразумевает количество времени, когда человек работал. Однако на данный момент начисление пенсионных выплат происходит по страховому стажу. Этот вид стажа включает в себя официальное трудоустройство.

Также в страховой стаж входят другие периоды:

отпуск по уходу за ребенком;

служба в армии;

переезд с супругом-военным в место, где нет работы;

уход за пожилыми или инвалидами.

Подробнее о бонусах за советский стаж

Те люди, которые трудились до 2002 года, сталкиваются с другим расчетом стажа. Благодаря этому пенсионный капитал заметно увеличивается: 10% прибавляется к расчетной пенсии, а также +1% за каждый год до 1991 года.

Представим ситуацию: человек работал 15 лет до 1991 года, поэтому его прибавка к пенсии составит 25%.

Для сельских пенсионеров есть дополнительный сюрприз. Они получают еще +25% к пенсии благодаря стажу, который проходил в селе, сообщает bank.yuga.ru.

Что делать, если надбавку не посчитали

Попросить дать подробную информацию, касаемую расчетов, в отделении Социального фонда. При обнаружении ошибки сотрудники должны пересчитать размер пенсии, учесть все недостающие годы.

Вывод

Не стоит считать советский стаж забытой темой, ведь именно он может принести существенную прибавку к пенсии. Это является законным правом, на которое может рассчитывать любой человек, который работал в СССР.

Фото: Сгенерировано ИИ

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