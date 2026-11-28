Покупатель вторичного жилья нередко сталкивается с дефектами, которые проявляются не сразу. Действующая редакция Гражданского кодекса позволяет заявить о них в течение двух лет, но суды нередко трактуют это как крайний срок для обращения в суд.

Конституционный суд поставил точку в этом споре, разграничив сроки обнаружения недостатков и исковой давности. Теперь законодатели закрепляют этот подход в кодексе, пишут в дзен-канале "Юридические тонкости".

Разделите два срока

Не путайте момент, когда вы нашли дефект, с датой, до которой можно подать иск. Если недостаток выявлен в пределах двух лет с момента передачи объекта, требования можно заявить позже — в рамках трехлетней исковой давности. Отсчет давности начинается со дня обнаружения проблемы. Это правило уже действует, даже если поправки еще не приняты.

Продавцу стоит фиксировать состояние объекта

После вступления закона в силу продавец может получить претензию спустя годы после сделки. Защитите себя: подробно описывайте состояние квартиры в передаточном акте, сохраняйте фото и переписку. Если покупатель не известил вас вовремя, доказывать своевременность обнаружения дефекта будет ему, рекомендует юрист с многолетней практикой Ирина Сивакова.

Покупателю важно заявить о проблеме сразу

Как только вы заметили недостаток, направьте продавцу письменное извещение и сохраните подтверждение отправки. Именно дата уведомления, а не дата иска, поможет доказать, что вы обнаружили дефект в пределах двух лет. Без такого доказательства суд может встать на сторону продавца.

Полезный совет: закажите независимую экспертизу до сделки

Это то, чего нет в исходном тексте, но что реально снижает риски обеим сторонам. Перед подписанием акта приема-передачи закажите независимую строительно-техническую экспертизу. Для покупателя это способ зафиксировать состояние объекта на момент сделки и не получить потом обвинение в «самостоятельно созданных» дефектах. Для продавца — доказательство того, что все недостатки были раскрыты до передачи. Стоимость такой проверки для квартиры обычно несопоставима с ценой судебного спора. Еще один практический момент: сохраняйте не только бумажный акт, но и фото- и видеофиксацию каждого помещения с датой. В суде такие материалы весят больше, чем просто подпись в документе.