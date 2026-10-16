Какую погоду ждать после Покрова: главные народные приметы на ноябрь

После Покрова следующим днем, который предвещал скорую зиму, считался Ерофеев день — 17 октября

Середина осени пролетела, Покров прошел, а зима все не решается вступить в свои права. На Руси следующим днем, который предвещал скорую зиму, считался Ерофеев день — 17 октября. Существовало поверье, что в этот день леший готовится лечь на зимовку, отсюда и второе название праздника — Ерофей Лешегон.

По народному календарю с 17 октября наступала настоящая зима. Сохранились присловья: «С Ерофея холода сильнее», «С Ерофея и зима шубу надевает». Люди старались уже закончить заготовку дров, припасов и теплых вещей и внимательно смотрели за подсказками природы: какой будет ноябрь, когда ляжет снег и чего ждать от зимних месяцев.

Приметы погоды на ноябрь и декабрь

Если 17 октября пойдет снег и ляжет ковром, то зима вот-вот придет, а если выпадет и растает, то теплые дни еще продлятся.

Багряный закат в Ерофеев день — значит в ближайшие дни будет сильный ветер. Если совсем нет ветра, значит к концу ноября будут обильные снегопады. Если утром отчетливо слышен гул проводов, жди ненастья. Утренний иней, наоборот, обещает сухую и солнечную погоду, но ноябрь при этом будет холодным.

Вороны, сбившиеся в стаи и нахохлившиеся, предвещают ухудшение погоды. Если на берёзе листва ещё держится, настоящие морозы придут не скоро, а зима окажется мягкой, хотя и затяжной. Если листья с вишни не опали, снега раньше декабря можно не ждать.

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