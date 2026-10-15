Обычный борщ теперь не варю: попробовала грузинский — и вся семья просит его, всего-то купить зелень и аджику

Как приготовить грузинский борщ с аджикой и зеленью

Классический борщ уже теряет популярность во многих семьях, ведь есть и другие его вариации. Подходящим вариантом станет грузинский борщ с говядиной, зеленью и аджикой. Суп получается наваристым, сытным, пикантным из-за остроты, а также ароматным из-за чеснока, базилика и петрушки.

Что понадобится для приготовления

500 г говядины на косточке, 300 г белокочанной капусты, 3 картошки, 1 болгарский перец, 5 зубцов чеснока, 1 морковь, 2 свеклы, 2 луковицы, пучок базилика, пучок укропа и петрушки, 2 столовые ложки аджики, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 лаврушки, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 3 литра воды, специи - по вкусу.

Приготовление

Говядину залейте водой, варите после закипания 1,5 часа. Бульон процедите, отделите мясо от костей. Добавьте нарезанный картофель, нашинкованную капусту.

Лук, сладкий перец и морковь нарежьте мелко, обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом. Натрите свеклу, продолжайте готовить еще 7 минут. Добавьте аджику, уксус, томатную пасту и зелень, нагревайте в течение 5 минут, сообщает popcornnews.ru.

Зажарку переложите в бульон, добавьте соль, лавровый лист. Варите суп еще 5 минут, выложите измельченное мясо и сразу выключите огонь. Готовый суп должен настояться под крышкой 20 минут, после чего его можно подавать к столу. Для подачи используйте чеснок, сметану.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовит грузинский борщ чаще, чем классический. Она заменяет яблочный уксус обычным столовым, а зелень добавляет непосредственно при подаче. От этого суп становится еще более ароматным. Сметану лучше выбирать с жирностью 20-25%, что придает сливочный вкус.

Фото: Сгенерировано ИИ

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