Всего лишь капуста и яйцо — а пирог вкуснее любой пиццы: ещё не остыл — а уже хочется второй

Как приготовить быстрый пирог из яиц и капусты

Если времени мало, но важно накормить семью вкусным блюдом, стоит рассмотреть рецепт заливного пирога с яйцом и капустой. Он готовится проще пиццы, при этом получается вкусным, уютным и домашним. Замесить тесто получится всего за пять минут.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста: 200 г муки, 1 стакан кефира, 2 куриных яйца, соль - по вкусу, 1 чайная ложка соды.

Для начинки: 400 г белокочанной капусты, 2 куриных яйца, 1 луковица, соль и перец - по вкусу.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и обжарьте ингредиенты до готовности. Добавьте соль и перец. Яйца отварите, нарежьте кубиками, смешайте с остальной начинкой.

Для приготовления теста смешайте кефир с яйцами, содой, мукой, солью. В смазанную форму вылейте половину теста, разложите капустную начинку и залейте остатками, сообщает leplants.ru.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут. Готовый пирог должен стать румяным и ароматным.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова один раз попробовала заменить репчатый лук зеленым. Мелко нарезала пучок лука, добавила в свежем виде к начинке, после чего приготовила выпечку в духовке. Пирог от этого стал еще вкуснее и аппетитнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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