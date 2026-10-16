Как сервировать стол на Новый год-2027: тренды, которые легко повторить

Основные идеи для сервировки новогоднего стола

Новый год - праздник, которого ждет каждый, поэтому хочется сделать все идеально. Важно заняться не только украшением елки, приготовлением блюд, но и сервировкой стола. Именно она придает праздничную атмосферу. Какие варианты сервировки стоит рассмотреть на Новый год-2027?

Ярко-красный цвет

Одним из самых популярных цветов этого года стал Viva Magenta - смесь красного и малинового. Можно использовать скатерть такого оттенка или сделать акцент на салфетках, а скатерть оставить белоснежной, сообщает дизайнер Кирилл Лопатинский в беседе с gastronom.ru.

Хвоя в огнях и хрустале

Веточки ели или сосны смотрятся всегда празднично, поэтому не стоит пренебрегать этим трендом. Хвою можно поставить в вазы, добавить свечи, поставить хрустальные бокалы. Благодаря этому возникнет волшебная атмосфера, которая усилит чувство приближения чуда.

Монохром

Если вы опасаетесь использовать разные цвета, то стоит отдать предпочтение монохромной сервировке. Можно сделать скатерть, салфетки, посуду и аксессуары белыми. Также допускается использовать и другие цвета. Особенно удачным будет красный.

Несезонный эффект

Для украшения новогоднего стола можно использовать и композиции, сезон которых уже прошел. Отличным вариантом станут веточки сирени и прочих цветов. Роскошно будут смотреться луковичные цветы, например, тюльпаны.

Хендмейд

Не стоит бояться украшать стол теми материалами, которые были сделаны своими руками. Речь идет о снежинках, фигурках. В центр композиции можно поставить вазу с мандаринами, добавить в нее несколько веток хвои.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова при украшении новогоднего стола всегда использует веточки ели. Они остаются после приобретения праздничного дерева. Не стоит перегружать ими пространство стола, во всем нужно знать меру.

Фото: Сгенерировано ИИ

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