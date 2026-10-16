Покупаю минтай в каждом магазине: готовлю с тремя овощами — так едят даже те, кто рыбку не любит

После рабочего дня хочется приготовить что-то простое, но сытное. Это блюдо из рыбного филе, лука, моркови и сладкого перца подойдет идеально.

Продукты найдутся в любом магазине, а времени уйдет немного. Освойте несложный рецепт и порадуйте близких полезным ужином.

Подготовьте продукты

Возьмите пятьсот граммов филе минтая, две луковицы, одну морковь и сладкий перец. Понадобятся также две-три ложки растительного масла, лавровый лист, соль и черный перец. Нарежьте филе порционными кусочками и тщательно обсушите — так рыба не будет разваливаться. Лук, морковь и перец нарежьте достаточно крупно, чтобы овощи сохранили форму.

Обжарьте и потушите

Разогрейте масло и обжарьте лук в течение двух-трех минут. Добавьте морковь и перец, готовьте на сильном огне еще три-четыре минуты. Приправьте овощи, положите лавровый лист и распределите сверху рыбу. Уменьшите огонь до среднего и готовьте семь-десять минут, аккуратно перевернув кусочки в середине приготовления.

Соблюдайте полезный совет

При необходимости накройте сковороду крышкой на последние несколько минут. Рыба должна стать непрозрачной и легко разделяться на слои, но не пересохнуть. Подавайте блюдо горячим, дополнив свежей зеленью или легким салатом. Такой ужин получается сочным, ароматным и не требует долгого стояния у плиты.

Фото: Сгенерировано ИИ