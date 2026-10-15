Парковка в Петербурге: эвакуаторы готовят новые ценники, а во дворы заглянут дроны

В Смольном уже посчитали, во сколько обойдется эвакуация нарушителям в следующем году. А тем временем спальные районы и тихие дворы начали проверять с воздуха с помощью беспилотников.
Штрафстоянки подорожают: сколько отдадим за эвакуацию?
Комитет по тарифам уже утвердил новые цены на работу штрафстоянок. Они вступят в силу не завтра, а с 1 января 2027 года, но масштабы ясны уже сейчас. Цены вырастут для всех типов транспорта, пишет "ДП" со ссылкой на документ.
Вот сколько придется выложить, если машину увезут на спецстоянку:
Легковушки и мотоциклы. Погрузка и транспортировка обойдутся почти в 4 000 рублей (если точнее — 3 996 руб. без учета НДС) вместо нынешних 3 813 рублей. Каждый час на стоянке будет стоить 125 рублей (сейчас 115).
Грузовики и автобусы средних размеров. Эвакуация подорожает почти на тысячу — до 23 976 рублей. Час ожидания обойдется в 250 рублей.
Тяжелые фуры и спецтехника. Для них действует самый суровый тариф: вызволить такой транспорт обойдется почти в 32 000 рублей, плюс 750 рублей за каждый час простоя.
Напомним, что платить приходится не только за сам эвакуатор и стоянку. Сверху обязательно прилетит штраф от ГИБДД за нарушение правил парковки — в Петербурге он составляет от 3 000 рублей.
Дроны над крышами: почему спальные районы под прицелом?
Пока тарифы на эвакуацию растут на бумаге, в городе тестируют технологии будущего.
Недавно Комитет по транспорту и городской Технопарк провели хакатон. Студенты местных вузов искали способ навести порядок с парковкой там, где платных зон пока нет — в обычных спальных районах.
Для этого в воздух подняли дроны. С их помощью сфотографировали городские кварталы и оценили, насколько плотно заставлены дворы машинами.
Что выяснили на эксперименте:
- Разница между старыми и новыми районами колоссальная. В советских дворах проезды шире, но мест мало. В новостройках машины часто паркуют буквально «друг на друге».
- Беспилотники видят картину целиком. Камера с высоты сразу замечает хаотично брошенные авто, перекрытые пожарные проезды и машины на газонах.
Что это значит для обычных водителей?
После того как центр Петербурга сделали платным, многие автомобилисты стали прятать машины в соседних дворах и проездах. Из-за этого местные жители жалуются на постоянный транспортный коллапс.
Городские власти хотят понимать реальный масштаб беды. Данные с дронов помогут решить:
- где нужно ставить шлагбаумы;
- где критически не хватает легальных парковочных карманов;
- какие дворы нужно чаще проверять инспекторам.
К слову, в Петербурге уже работает автоматическая фиксация нарушений с помощью камер на машинах и нейросетей — они активно штрафуют за парковку на газонах.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге решили увеличить штраф за неоплату парковки.