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Как избавиться от слизней на участке: простой и рабочий план на осень

Опубликовано: 14 октября 2026 21:51
 Проверено редакцией
Как избавиться от слизней на участке: простой и рабочий план на осень
Как избавиться от слизней на участке: простой и рабочий план на осень
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Эксперт рассказал про несколько способов, которые помогут сократить количество вредителей.

Осенью кажется, что дачный сезон закончен и на борьбу с вредителями можно махнуть рукой. Но это ловушка.

Если оставить слизней в покое сейчас, весной они утроят свою численность и съедят первые же молодые всходы.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", что нужно сделать сейчас, чтобы избавиться от вредителей.

Зачем бороться со слизнями именно осенью?

Сейчас слизни становятся вялыми и сонными из-за прохлады. Они ищут укромные места, чтобы спокойно перезимовать и отложить сотни яиц.

Наша главная задача на осень простая: уничтожить как можно больше взрослых особей и не дать перезимовать кладкам. Сделаете это сейчас — весной огород вздохнет с облегчением.

"Мы стараемся, чтобы у нас нигде мусор не был навален. То есть, чтобы картонки, деревяшки ненужные не валялись. В общем, убрать все, где бы они могли забраться и перезимовать.

Плюс, естественно, сбор. Сейчас у них малая подвижность, их очень удобно собирать.

Как раз можно наваливать кучки листвы, досочки и потом под ними их находить и собирать. То есть обыграть в обратную сторону", - говорит эксперт.

Делаем полосу препятствий

Брюшко у слизня нежное. Ползать по колючему и сухому ему больно и неприятно. Чтобы защитить оставшиеся посадки, насыпьте по периметру барьеры:

  • Древесную золу или известь-пушонку (они сушат тело слизня и сжигают его слизь).
  • Диатомит или доломитовую муку (порошок царапает их оболочку).
  • Мелко колотую яичную скорлупу (работает как битое стекло).

Раскладываем приманки

Если вредителей очень много, без химии не обойтись. Ищите гранулы на основе метальдегида.

Осенью идут частые дожди, и отрава быстро раскисает. Чтобы этого не произошло:

  • Накрывайте гранулы специальными пластиковыми колпаками («домиками»).
  • Можно сделать проще: положите гранулы внутрь пластиковой бутылки с вырезанным сбоку окошком и положите ее на бок. Слизень залезет внутрь, а дождь препарат не смоет.

Пернатый спецназ (модный способ)

В последние годы дачники распробовали необычный метод — аренду уток.

"И последний новомодный пункт — это взять в аренду уток. Сейчас обнаружили двух два вида уток.

Например, индийские бегунки. Можно взять на какое-то время их в аренду, и они замечательно подъедают слизней", - отмечает агроном.

Финальный штрих: перекопка под мороз

Когда сезон окончательно завершится, дождитесь первых устойчивых заморозков и грубо перекопайте почву на штык лопаты.

Комья земли разбивать не нужно. Слизни и их яйца, спрятавшиеся на глубине, окажутся наверху и просто замерзнут на ветру и холоде.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовить газон к зиме.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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