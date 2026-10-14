Как избавиться от слизней на участке: простой и рабочий план на осень

Эксперт рассказал про несколько способов, которые помогут сократить количество вредителей.

Осенью кажется, что дачный сезон закончен и на борьбу с вредителями можно махнуть рукой. Но это ловушка.

Если оставить слизней в покое сейчас, весной они утроят свою численность и съедят первые же молодые всходы.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", что нужно сделать сейчас, чтобы избавиться от вредителей.

Зачем бороться со слизнями именно осенью?

Сейчас слизни становятся вялыми и сонными из-за прохлады. Они ищут укромные места, чтобы спокойно перезимовать и отложить сотни яиц.

Наша главная задача на осень простая: уничтожить как можно больше взрослых особей и не дать перезимовать кладкам. Сделаете это сейчас — весной огород вздохнет с облегчением.

"Мы стараемся, чтобы у нас нигде мусор не был навален. То есть, чтобы картонки, деревяшки ненужные не валялись. В общем, убрать все, где бы они могли забраться и перезимовать. Плюс, естественно, сбор. Сейчас у них малая подвижность, их очень удобно собирать. Как раз можно наваливать кучки листвы, досочки и потом под ними их находить и собирать. То есть обыграть в обратную сторону", - говорит эксперт.

Делаем полосу препятствий

Брюшко у слизня нежное. Ползать по колючему и сухому ему больно и неприятно. Чтобы защитить оставшиеся посадки, насыпьте по периметру барьеры:

Древесную золу или известь-пушонку (они сушат тело слизня и сжигают его слизь).

или (они сушат тело слизня и сжигают его слизь). Диатомит или доломитовую муку (порошок царапает их оболочку).

или (порошок царапает их оболочку). Мелко колотую яичную скорлупу (работает как битое стекло).

Раскладываем приманки

Если вредителей очень много, без химии не обойтись. Ищите гранулы на основе метальдегида.

Осенью идут частые дожди, и отрава быстро раскисает. Чтобы этого не произошло:

Накрывайте гранулы специальными пластиковыми колпаками («домиками»).

Можно сделать проще: положите гранулы внутрь пластиковой бутылки с вырезанным сбоку окошком и положите ее на бок. Слизень залезет внутрь, а дождь препарат не смоет.

Пернатый спецназ (модный способ)

В последние годы дачники распробовали необычный метод — аренду уток.

"И последний новомодный пункт — это взять в аренду уток. Сейчас обнаружили двух два вида уток. Например, индийские бегунки. Можно взять на какое-то время их в аренду, и они замечательно подъедают слизней", - отмечает агроном.

Финальный штрих: перекопка под мороз

Когда сезон окончательно завершится, дождитесь первых устойчивых заморозков и грубо перекопайте почву на штык лопаты.

Комья земли разбивать не нужно. Слизни и их яйца, спрятавшиеся на глубине, окажутся наверху и просто замерзнут на ветру и холоде.

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