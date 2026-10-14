Как избавиться от слизней на участке: простой и рабочий план на осень

Осенью кажется, что дачный сезон закончен и на борьбу с вредителями можно махнуть рукой. Но это ловушка.
Если оставить слизней в покое сейчас, весной они утроят свою численность и съедят первые же молодые всходы.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", что нужно сделать сейчас, чтобы избавиться от вредителей.
Зачем бороться со слизнями именно осенью?
Сейчас слизни становятся вялыми и сонными из-за прохлады. Они ищут укромные места, чтобы спокойно перезимовать и отложить сотни яиц.
Наша главная задача на осень простая: уничтожить как можно больше взрослых особей и не дать перезимовать кладкам. Сделаете это сейчас — весной огород вздохнет с облегчением.
"Мы стараемся, чтобы у нас нигде мусор не был навален. То есть, чтобы картонки, деревяшки ненужные не валялись. В общем, убрать все, где бы они могли забраться и перезимовать.
Плюс, естественно, сбор. Сейчас у них малая подвижность, их очень удобно собирать.
Как раз можно наваливать кучки листвы, досочки и потом под ними их находить и собирать. То есть обыграть в обратную сторону", - говорит эксперт.
Делаем полосу препятствий
Брюшко у слизня нежное. Ползать по колючему и сухому ему больно и неприятно. Чтобы защитить оставшиеся посадки, насыпьте по периметру барьеры:
- Древесную золу или известь-пушонку (они сушат тело слизня и сжигают его слизь).
- Диатомит или доломитовую муку (порошок царапает их оболочку).
- Мелко колотую яичную скорлупу (работает как битое стекло).
Раскладываем приманки
Если вредителей очень много, без химии не обойтись. Ищите гранулы на основе метальдегида.
Осенью идут частые дожди, и отрава быстро раскисает. Чтобы этого не произошло:
- Накрывайте гранулы специальными пластиковыми колпаками («домиками»).
- Можно сделать проще: положите гранулы внутрь пластиковой бутылки с вырезанным сбоку окошком и положите ее на бок. Слизень залезет внутрь, а дождь препарат не смоет.
Пернатый спецназ (модный способ)
В последние годы дачники распробовали необычный метод — аренду уток.
"И последний новомодный пункт — это взять в аренду уток. Сейчас обнаружили двух два вида уток.
Например, индийские бегунки. Можно взять на какое-то время их в аренду, и они замечательно подъедают слизней", - отмечает агроном.
Финальный штрих: перекопка под мороз
Когда сезон окончательно завершится, дождитесь первых устойчивых заморозков и грубо перекопайте почву на штык лопаты.
Комья земли разбивать не нужно. Слизни и их яйца, спрятавшиеся на глубине, окажутся наверху и просто замерзнут на ветру и холоде.
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