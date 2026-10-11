Как подготовить газон к зиме: простая инструкция без лишних хлопот

Потратьте на эти простые дела пару часов в октябре, и следующей весной ваш газон первым во всей округе зазеленеет ровным ковром.

Многие думают, что газон можно просто оставить в покое до весны. Но если бросить лужайку без подготовки, в мае вас встретят проплешины, плесень и сухая трава.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому" про простые и понятные правила, как отправить газон на зимовку, чтобы весной он радовал сочной зеленью.

1. Подкормка

Осенью траве нужны силы пережить морозы, поэтому ей требуются фосфор и калий. А вот про азот забудьте — он заставляет траву расти, а молодая зелень вымерзнет в первый же мороз. Подойдет любое магазинное удобрение с пометкой «Осень».

Если любите органику, используйте древесную золу или костную муку. Отличный лайфхак: смешайте золу с песком 1:1 и рассыпьте по газону. Это и подкормит траву, и улучшит структуру почвы.

"Осенние удобрения вносят, пока температура среднесуточная, примерно не ниже 6—7°C. То есть, когда ночная температура переваливает через 5°C и ниже. Особо смысла от этих подкормок нет, потому что растения уже не могут их усвоить. То есть факт внесения есть, а факта того, что растения съели — нет", - говорит эксперт.

2. Стрижка: не бреем налысо

Уходить в зиму заросшим газону нельзя. Длинная трава под тяжестью снега ляжет ковром, начнет преть и гнить. Результат весной — мерзкие желтые пятна. Но и стричь под ноль — верная смерть для корней, они просто вымерзнут.

Какая высота нужна? Поставьте косилку выше обычного — примерно на 5–6 см.

Поставьте косилку выше обычного — примерно на 5–6 см. Когда косить? В сухой день, когда трава почти перестала расти из-за ночных холодов.

В сухой день, когда трава почти перестала расти из-за ночных холодов. Если после стрижки внезапно вернулось бабье лето и газон снова вымахал, придется скосить его еще раз на той же высокой отметке.

3. Убираем листья и мусор (это критично!)

Опавшая листва — главный враг газона зимой. Под мокрыми листьями трава не дышит. Зимой там заводится «снежная плесень» — опасный грибок, выжигающий лужайку до голой земли.

Возьмите веерные грабли или садовый пылесос и начисто вычистите газон перед первыми снегопадами. Трава должна уйти под снег чистой.

4. Прокалываем землю (аэрация)

За лето землю утоптали, и к корням плохо поступает воздух. Возьмите обычные вилы и пройдитесь по газону, прокалывая дерн на глубину 10–15 см через каждые 20–30 см. Особенно там, где после дождей стоят лужи.

Это займет немного времени, зато лишняя вода уйдет вглубь и не замерзнет сплошной ледяной коркой у корней.

5. Ремонт проплешин: сеем по холодку

Если на газоне есть пустые места, их можно засеять под зиму.

Главное — дождаться устойчивого холода (ночью около 0…+2 °C). Семена не должны прорасти сейчас, иначе мороз их убьет.

Смешайте семена с грунтом, засыпьте проплешины и слегка прикатайте. Они спокойно перезимуют в земле, а весной взойдут раньше всех. Сомневаетесь с погодой? Отложите подсев до апреля.

7. Полив: только если сушь

Обычно осень балует нас дождями, и тогда поливать газон не нужно.

"Влагозарядковый полив проводится за две недели до устойчивых морозов. И обязательно газон должен напитаться влагой для того, чтоб хорошо перезимовать. Если идут дожди, в этом необходимости нет", - отмечает агроном.

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