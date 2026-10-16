Петербург захлестнула свадебная волна: почему сюда едут жениться со всей страны

Больше 40% всех браков этим летом заключили пары, которые приехали из других регионов.

С мая по сентябрь в городе расписались почти 29 тысяч пар. Цифра внушительная, но самое интересное кроется в деталях: город окончательно закрепил за собой статус главной свадебной столицы России.

Почти половина молодоженов — туристы

Больше 40% всех браков этим летом заключили пары, которые приехали из других регионов, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

И их легко понять. Сыграть свадьбу с видом на Неву, разводные мосты и старинные особняки — мечта многих.

Свою роль играют и знаменитые белые ночи: ради фотосессий в золотых лучах заката пары готовы везти за сотни километров платья, костюмы и целые компании гостей. Свадебный туризм в городе переживает настоящий бум.

Топ локаций: где чаще всего звучало «Да»

Главным магнитом для влюбленных традиционно стал Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной. Здесь поженились более 5,2 тысячи пар.

Место легендарное: это был самый первый свадебный дворец в СССР, открытый еще в 1959 году в бывшем особняке барона фон Дервиза.

Второе место занял Дворец №2 на Фурштатской улице — там появилось более 4,7 тысячи новых семей.

Среди районных ЗАГСов абсолютным лидером стал Петродворцовый. Логика проста: регистрацию там можно сразу совместить с красивой прогулкой по паркам Петергофа. Следом идут ЗАГСы густонаселенных Приморского и Калининского районов.

Не только романтика, но и реальная помощь

Свадьба проходит за один день, а дальше начинаются семейные будни. Городские власти стараются сделать так, чтобы молодые семьи не боялись заводить детей.

Сейчас Петербург предлагает родителям поддержку, которой нет во многих других регионах:

Бесплатные детские сады. С 1 сентября 2024 года город полностью отменил родительскую плату за государственные садики. Петербург сделал это первым в России.

С 1 сентября 2024 года город полностью отменил родительскую плату за государственные садики. Петербург сделал это первым в России. «Коробка новорожденного». Всем молодым родителям теперь дарят большой полезный набор: там есть одежда, средства гигиены, подогреватель бутылочек и даже видеоняня.

Всем молодым родителям теперь дарят большой полезный набор: там есть одежда, средства гигиены, подогреватель бутылочек и даже видеоняня. Миллион на ипотеку. Выплату для многодетных семей на погашение жилищного кредита подняли до 1 миллиона рублей.

Выплату для многодетных семей на погашение жилищного кредита подняли до 1 миллиона рублей. Социальные няни и прокат. Для малышей до двух лет открыли пункты, где можно бесплатно взять на время коляску, кроватку или автокресло. А мамы, которым тяжело справляться одним, могут рассчитывать на помощь социальной няни.

Для малышей до двух лет открыли пункты, где можно бесплатно взять на время коляску, кроватку или автокресло. А мамы, которым тяжело справляться одним, могут рассчитывать на помощь социальной няни. Скидка на образование. Многодетным город компенсирует 50% стоимости обучения одного ребенка в колледже или вузе.

В итоге Петербург привлекает не только открыточными видами для свадебных альбомов, но и вполне понятным комфортом для будущей семейной жизни.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти молодожёнам дарят путешествия и настольные игры.