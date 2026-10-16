Как за окном стало холодно, переключите холодильник на «зимний» режим: иначе продукты начнут портиться

Как настроить холодильник зимой

С наступлением холодов настройки холодильника стоит пересмотреть. Летний режим, который выручал в жару, зимой способен навредить: продукты портятся быстрее, а на полках скапливается влага. Разберитесь, на какую цифру переставить регулятор. Это поможет сохранить свежесть еды и продлить срок службы техники.

Что значат цифры

Многие думают, что чем выше отметка, тем холоднее в камере. На деле значения от одного до семи не равны градусам Цельсия: они задают частоту и длительность работы компрессора. На единице мотор включается редко, и внутри держится около восьми-десяти градусов. На семерке он почти не отдыхает и стремится к минимуму, примерно к минус шести. Подходящая отметка зависит от температуры на кухне.

Переставьте регулятор на холодный сезон

Летом при тридцати градусах компрессору тяжело, поэтому ручку обычно ставят на двойку или тройку. Зимой в помещении шестнадцать-восемнадцать градусов, и охлаждать камеру проще.

Если оставить летнюю двойку, мотор будет включаться слишком редко: температура поднимется до семи-девяти градусов, появится конденсат, овощи начнут гнить, а мясо потеряет свежесть. Поэтому с приходом холодов переставьте регулятор на четверку или пятерку — компрессор станет работать чаще и удержит стабильные четыре-пять градусов.

Заодно проверьте уплотнитель дверцы: затвердевшая резинка пропускает тепло, и мотор перегружается.

Учтите особенности моделей

В инверторных холодильниках и системах No Frost температурой управляет электроника, и ручки может не быть. Сезонная настройка актуальна в основном для старой и бюджетной техники. Если в No Frost на стенках скапливается вода, это признак неисправности, а не неверного режима.

Насторожить должны иней на задней стенке, вода на полках с гниющими овощами и непрерывная работа компрессора. В норме цикл такой: мотор трудится десять-двадцать минут, затем отдыхает двадцать-сорок. После смены настройки понаблюдайте за техникой неделю. Если проблема осталась, вызовите мастера. Размораживайте холодильник хотя бы раз в полгода.