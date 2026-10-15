За долгой осенью - долгая зима: народные приметы покажут, когда придут холода

По народным приметам то, какой будет зима, показывает осенняя погода

Осенью природа подсказывает, какой будет зима. Наши предки веками подмечали закономерности, связывая поведение животных, птиц и состояние растений с грядущими холодами. Проверенные многими поколениями приметы помогут предсказать, когда выпадет снег и какой зимы ждать.

Снегопад и листопад

По первому снегопаду предсказывали, когда придет настоящая зима. От этого дня отсчитывали 40 дней. При этом запоминали, в какое время суток это произошло: дневной снег быстро растает, а ночной — задержится надолго. Если первый снег выпал, когда деревья ещё не сбросили листву, он тоже скоро сойдёт.

Поздний листопад предвещал суровую и продолжительную зиму. Если лист с дерева опадал нечисто, частично оставаясь на ветках, ждали холодную зиму и знойное лето.

Птицы, животные, насекомые

Поведение пернатых всегда было важным ориентиром погоды. Ранний отлёт журавлей и гусей предвещал раннюю и холодную зиму. Если птицы летели высоко, ждали обильных снегопадов, а низко — малоснежной зимы. Рано улетевшие грачи также сулили скорый снег.



Нахохлившиеся воробьи и вороны, собирающиеся стаями на нижних ветках, предвещали скорые заморозки. А вот поздний лет комаров, наоборот, говорил о мягкой зиме.



Если кроты и мыши делали большие запасы корма, ждали суровой и снежной зимы. Большие муравьиные кучи также предсказывали холодную зиму.



Долгая тёплая осень считалась предвестницей долгой зимы.

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