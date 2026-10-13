Синоптики обновили прогноз: бабье лето делает последний круг — когда ждать холода

Чего ждать от погоды в октябре

Середина осени потихоньку напоминает о себе: тепло уходит, небо все чаще затягивают тучи, а ветер становится настойчивее.

Синоптики предупреждают: с середины октября погода в России начнет заметно меняться — в одних регионах дожди станут привычным делом, в других уже почувствуется дыхание зимы.

Москва: от тепла к осенней прохладе

В столице в середине октября еще держится умеренное тепло: днем +10–15 градусов, ночью +5–10. Но уже к 18 октября характер погоды меняется — дожди становятся моросящими, небо почти не проясняется, а ветер усиливается.

К концу второй декады заметно холодает: ночные температуры могут опускаться до +3, а в отдельные ночи — ниже. Первый мокрый снег синоптики прогнозируют ближе к 20 октября: он не задержится и быстро растает.

Санкт-Петербург и Северо‑Запад: пасмурно и сыро

На Северо‑Западе погода традиционно капризная: облачность и периодические дожди — главные спутники октября. Днем обычно +8–12, к концу периода — около +10, ночью +4–7. Ветер временами порывистый, но к выходным немного стихает.

Резких перепадов температур не предвидится, но ощущение сырости будет особенно заметным

Регионы России: контраст настроений

Погода в октябре сильно зависит от широты и рельефа: где-то осень мягкая, а где-то уже пахнет зимой. Вот на что стоит ориентироваться:

Центральная Россия — дожди, мокрый снег ближе к концу месяца, дневные +7–12.

Северо‑Запад — пасмурно, высокая влажность, +8–11 днем.

Юг страны — еще сохраняется относительное тепло, местами до +16–18, дожди локальные.

Урал и Сибирь — резкое похолодание, ночные заморозки, возможен снег.

"Октябрь 2026 года обещает быть типично осенним: без экстремальных скачков, но с постепенным похолоданием и частыми осадками", - сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В центральных и северо‑западных регионах стоит готовиться к сырой и ветреной погоде, а на востоке страны — к первым зимним признакам. Лучше заранее продумать гардероб и не рассчитывать на солнечные дни.

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