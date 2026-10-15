Не сатин и не бязь: мудрые хозяйки выбирают другой материал для постельного белья — практичный, долговечный и мягкий

Почему стоит отдать предпочтение постельному белью из тенселя

Обычно хозяйки выбирают постельное белье из хлопка, сатина или бязи. Но есть и другой материал, который отличается высоким качеством, мягкостью без ощущения тяжести.

Подробнее о материале

Речь идет о тенселе. Этот материал изготавливается из целлюлозного сырья, которое имеет древесное происхождение. Волокна получаются тонкими, гладкими, из-за чего со стороны ткань напоминает шелк.

Почему стоит выбрать тенсель

Материал обладает нежной поверхностью, на которой приятно спать. Он прекрасно подойдет тем людям, для которых обычное постельное белье кажется жестким и плотным. Тенсель пропускает влагу, впитывает воду.

Ощущения на коже

Ткань ощущается прохладной и приятной. Ее сравнивают с тонким хлопком или шелком. Если человек привык к обычному постельному белью, то первое время тенсель может казаться ему странным. Лучше всего начать покупать такое белье постепенно, сообщает progorod43.ru.

Недостатки материала

Тенсель имеет более высокую цену, чем привычные комплекты из хлопка или бязи. Этот факт является его главным недостатком. Материал нельзя стирать на высоких температурах, а также использовать агрессивную химию. Подходящая температура при стирке - 30-40 градусов, также важно выбирать щадящий режим на машинке.

Мнется ли материал

Тенсель может мяться, но даже в таком случае он выглядит более аккуратным, чем привычные ткани для постельного белья. Если его нормально высушить, то глажка точно не потребуется.

Вывод

Тенсель станет идеальным вариантом для тех людей, которых не устраивает обычное постельное белье. Нужно понимать, что этот материал имеет более высокую цену, а также требует правильного ухода. Только тогда он прослужит долго.

Фото: Сгенерировано ИИ

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