Чай, гречневая каша и 160 точек с метлами: как будет проходить субботник в Петербурге 17 октября

Осень в Петербурге — это не только золотые листья, но и тонны этих самых листьев на тротуарах и газонах. Уже 17 октября город выйдет на традиционный День благоустройства.
Это отличный повод размяться на свежем воздухе, познакомиться с соседями и привести любимый двор или парк в порядок перед первыми заморозками.
Где собираемся?
Субботник пройдет одновременно во всех районах города. В общей сложности откроется более 160 локаций.
Главной точкой праздника в этот раз станет пляж Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. Но ехать на край города вовсе не обязательно. Навести порядок можно в ближайшем сквере или прямо у себя под окнами.
Инвентарь дадут бесплатно
Тащить свои грабли из дома или покупать мешки для мусора не придется. Коммунальные службы обо всем позаботились. На каждой официальной площадке участникам бесплатно выдадут:
- крепкие перчатки;
- грабли и метлы;
- пакеты для мусора.
Найти ближайшую к дому точку сбора можно на интерактивной карте субботника (
subbotnik.iac.spb.ru) или на сайте своего районного ЖКС. Если интернета под рукой нет, работает горячая линия: 409-73-78.
Не просто уборка, а целый фестиваль
Современный субботник в Петербурге — это городской праздник. В этом году его посвятили единству культур народов нашей страны, так что на многих площадках включат музыку, устроят народные игры и мастер-классы.
Кроме того, полным ходом идет акция «Добрый субботник». Здесь делают упор на экологию:
- учат правильно сортировать вторсырье;
- собирают вещи и книги на благотворительность;
- проводят эко-квесты и викторины для детей.
На многих площадках по традиции будет работать полевая кухня, так что без горячего чая с кашей на свежем воздухе никто не останется.
Больше зелени перед холодами
Субботник — это еще и про посадку растений. Только за один день волонтеры и специалисты высадят 266 деревьев и свыше 360 кустарников. А за всю осень городские парки и улицы пополнят 4,5 тысячи молодых саженцев и более 18 тысяч кустов.
Пока горожане будут собирать опавшую листву в скверах, городские службы займутся тяжелой работой: помоют фасады домов, промоют ливневки и очистят дороги от песка.
Как подготовиться?
Пара простых советов для тех, кто собирается поучаствовать:
- Одежда. Выбирайте вещи, которые не жалко испачкать. Лучше одеться слоями — пока работаешь, становится жарко.
- Обувь. Обязательно непромокаемая. Утренний газон в октябре всегда мокрый, поэтому идеально подойдут резиновые сапоги или старые кожаные ботинки.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда состоится субботник в Петербурге.