1300 пойманных автохамов, умные камеры и бесплатные грабли: «Добрый субботник» пройдет в Петербурге

Грабли, перчатки и мешки для мусора выдадут всем прямо на месте.

Осень в разгаре, а впереди — долгая питерская зима. Чтобы город встретил холода опрятным, весь октябрь в Петербурге идет генеральная уборка.

Главным событием этого месяца станет общегородской «Добрый субботник».

Выходим на уборку: когда и куда идти?

Субботник начнется 17 октября в 10:00.

Главный плюс — никакой бюрократии. Регистрироваться заранее не нужно. Грабли, перчатки и мешки для мусора выдадут прямо на месте, рассказал губернатор Александр Беглов.

Чтобы найти ближайшую локацию, достаточно открыть интерактивную карту на сайте городской администрации — там указаны все адреса и расписание.

В этом году субботник посвятили Году единства народов России. На площадках во всех районах города организуют небольшие праздники с народными играми, музыкой и знакомством с культурами разных уголков нашей страны.

Не просто грабли: чем еще заняться на субботнике

«Добрый субботник» в Петербурге давно перестал быть скучной повинностью. Это скорее полезный экофестиваль на открытом воздухе.

В день субботника на многих точках открываются мобильные пункты раздельного сбора отходов: туда можно сдать пластик, стекло и батарейки.

Часто для жителей проводят мастер-классы по экологии, квесты для детей и книжные свопы (обмен прочитанными книгами). Кроме того, активисты вместе со специалистами сажают молодые деревья и кустарники. Так что смело можно приходить всей семьей.

Нейросеть «Городовой» и рейды инспекторов

Пока жители только готовятся к празднику чистоты, городские службы уже вовсю инспектируют улицы.

Специалисты ГАТИ только за первые 11 дней осеннего месячника проверили больше 600 территорий. В итоге проверяющие вынесли свыше 230 официальных предостережений.

Большинство нарушений бизнес и коммунальщики устранили на месте, остальные адреса взяли на строгий контроль.

Следят за чистотой не только люди, но и технологии. По городу курсируют автомобили с нейросетью «Городовой».

Умная камера сама находит на фасадах граффити, фиксирует ямы на дорогах и замечает несогласованные кондиционеры. По этим данным уже выписано более сотни постановлений.

Еще одна головная боль — автохамы. Комплексы фиксации поймали более 1300 водителей, которые припарковали машины на газонах, перекрыли выходы из парадных или перегородили проезд мусоровозам. Нарушителей ждут солидные штрафы.

Зачем наводить порядок до морозов?

Логика простая: чем чище город встретит первый снег, тем легче пережить зиму. Опавшая листва не будет гнить под сугробами и забивать ливневки, а мусор не превратится в ледяные глыбы.

Помочь любимому городу может каждый. Достаточно одеться потеплее, выйти на улицу 17 октября и подарить Петербургу пару часов своего времени.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько мусора вывезли с улиц Петербурга.