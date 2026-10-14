1300 пойманных автохамов, умные камеры и бесплатные грабли: «Добрый субботник» пройдет в Петербурге

Осень в разгаре, а впереди — долгая питерская зима. Чтобы город встретил холода опрятным, весь октябрь в Петербурге идет генеральная уборка.
Главным событием этого месяца станет общегородской «Добрый субботник».
Выходим на уборку: когда и куда идти?
Субботник начнется 17 октября в 10:00.
Главный плюс — никакой бюрократии. Регистрироваться заранее не нужно. Грабли, перчатки и мешки для мусора выдадут прямо на месте, рассказал губернатор Александр Беглов.
Чтобы найти ближайшую локацию, достаточно открыть интерактивную карту на сайте городской администрации — там указаны все адреса и расписание.
В этом году субботник посвятили Году единства народов России. На площадках во всех районах города организуют небольшие праздники с народными играми, музыкой и знакомством с культурами разных уголков нашей страны.
Не просто грабли: чем еще заняться на субботнике
«Добрый субботник» в Петербурге давно перестал быть скучной повинностью. Это скорее полезный экофестиваль на открытом воздухе.
В день субботника на многих точках открываются мобильные пункты раздельного сбора отходов: туда можно сдать пластик, стекло и батарейки.
Часто для жителей проводят мастер-классы по экологии, квесты для детей и книжные свопы (обмен прочитанными книгами). Кроме того, активисты вместе со специалистами сажают молодые деревья и кустарники. Так что смело можно приходить всей семьей.
Нейросеть «Городовой» и рейды инспекторов
Пока жители только готовятся к празднику чистоты, городские службы уже вовсю инспектируют улицы.
Специалисты ГАТИ только за первые 11 дней осеннего месячника проверили больше 600 территорий. В итоге проверяющие вынесли свыше 230 официальных предостережений.
Большинство нарушений бизнес и коммунальщики устранили на месте, остальные адреса взяли на строгий контроль.
Следят за чистотой не только люди, но и технологии. По городу курсируют автомобили с нейросетью «Городовой».
Умная камера сама находит на фасадах граффити, фиксирует ямы на дорогах и замечает несогласованные кондиционеры. По этим данным уже выписано более сотни постановлений.
Еще одна головная боль — автохамы. Комплексы фиксации поймали более 1300 водителей, которые припарковали машины на газонах, перекрыли выходы из парадных или перегородили проезд мусоровозам. Нарушителей ждут солидные штрафы.
Зачем наводить порядок до морозов?
Логика простая: чем чище город встретит первый снег, тем легче пережить зиму. Опавшая листва не будет гнить под сугробами и забивать ливневки, а мусор не превратится в ледяные глыбы.
Помочь любимому городу может каждый. Достаточно одеться потеплее, выйти на улицу 17 октября и подарить Петербургу пару часов своего времени.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько мусора вывезли с улиц Петербурга.