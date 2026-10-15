Музыка над Невой затихает до весны: в Петербурге закрывают сезон «Поющих мостов»

Знаменитый проект «Поющие мосты» завершает свой очередной сезон.
Если вы вдруг не знали: каждые выходные под развод Дворцового моста над ночной Невой звучит классическая музыка. Крылья моста взмывают вверх ровно в 01:10, и в этот момент набережные превращаются в зрительный зал под открытым небом.
Звук настроен так, чтобы окутывать воду и набережные, но не мешать спать жителям соседних домов.
Впереди долгая зима, но напоследок организаторы приготовили кое-что особенное.
Финальный аккорд: Римский-Корсаков над водой
Закрытие посвятят великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову. В ночь с пятницы на субботу зрители услышат фрагменты из его сказочной сюиты «Шехеразада» и романс «О чём в тиши ночей» в исполнении оперной дивы Ольги Бородиной.
А еще над водой разнесется архивный «Полёт шмеля», сообщает "Петербургский дневник".
Главная фишка: современные композиторы и световые шоу
Обычно на мостах крутят проверенную классику: Чайковского, Глинку, Прокофьева. Но в этом году организаторы пошли на эксперимент и позвали Санкт-Петербургский союз композиторов.
Живущие рядом с нами авторы написали музыку специально для проекта, а старые архивные записи оцифровали и превратили в современные ремиксы.
Звучали даже произведения Ольги Петровой — дочери знаменитого Андрея Петрова, написавшего музыку к фильму «Я шагаю по Москве» и «Служебному роману».
А еще этот сезон запомнился лазерными шоу. Крыло Дворцового моста превращали в огромный экран. Там зажигали виртуальную «Свечу памяти» 22 июня, отмечали юбилей «Ленэнерго» и крутили кадры из золотой коллекции «Ленфильма».
Сезон в цифрах
Масштаб проекта действительно впечатляет:
- За сезон для петербуржцев и туристов сыграли 23 разных плейлиста.
- Прозвучало 85 музыкальных отрывков общей длительностью более 5 часов.
- Каждый вечер традиционно начинался с одной и той же мелодии — «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра.
- За все годы существования шоу посмотрели более 20 миллионов человек.
Как успеть увидеть?
Финальное шоу пройдет в ночь с пятницы на субботу. Лучшие места для обзора — Дворцовая и Адмиралтейская набережные.
Одевайтесь теплее: октябрьский ветер с Невы не щадит даже самых преданных романтиков. Приходите заранее, занимайте места у перил и приготовьтесь слушать, как поет Петербург — в следующий раз мост зазвучит только в весной.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на Васильевском острове подружили лазеры и историю.