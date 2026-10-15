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Музыка над Невой затихает до весны: в Петербурге закрывают сезон «Поющих мостов»

Опубликовано: 15 октября 2026 17:48
 Проверено редакцией
Музыка над Невой затихает до весны: в Петербурге закрывают сезон «Поющих мостов»
Музыка над Невой затихает до весны: в Петербурге закрывают сезон «Поющих мостов»
фото: Городовой.ру
В эти выходные Петербург прощается с одной из главных летних традиций.

Знаменитый проект «Поющие мосты» завершает свой очередной сезон.

Если вы вдруг не знали: каждые выходные под развод Дворцового моста над ночной Невой звучит классическая музыка. Крылья моста взмывают вверх ровно в 01:10, и в этот момент набережные превращаются в зрительный зал под открытым небом.

Звук настроен так, чтобы окутывать воду и набережные, но не мешать спать жителям соседних домов.

Впереди долгая зима, но напоследок организаторы приготовили кое-что особенное.

Финальный аккорд: Римский-Корсаков над водой

Закрытие посвятят великому русскому композитору Николаю Римскому-Корсакову. В ночь с пятницы на субботу зрители услышат фрагменты из его сказочной сюиты «Шехеразада» и романс «О чём в тиши ночей» в исполнении оперной дивы Ольги Бородиной.

А еще над водой разнесется архивный «Полёт шмеля», сообщает "Петербургский дневник".

Главная фишка: современные композиторы и световые шоу

Обычно на мостах крутят проверенную классику: Чайковского, Глинку, Прокофьева. Но в этом году организаторы пошли на эксперимент и позвали Санкт-Петербургский союз композиторов.

Живущие рядом с нами авторы написали музыку специально для проекта, а старые архивные записи оцифровали и превратили в современные ремиксы.

Звучали даже произведения Ольги Петровой — дочери знаменитого Андрея Петрова, написавшего музыку к фильму «Я шагаю по Москве» и «Служебному роману».

А еще этот сезон запомнился лазерными шоу. Крыло Дворцового моста превращали в огромный экран. Там зажигали виртуальную «Свечу памяти» 22 июня, отмечали юбилей «Ленэнерго» и крутили кадры из золотой коллекции «Ленфильма».

Сезон в цифрах

Масштаб проекта действительно впечатляет:

  • За сезон для петербуржцев и туристов сыграли 23 разных плейлиста.
  • Прозвучало 85 музыкальных отрывков общей длительностью более 5 часов.
  • Каждый вечер традиционно начинался с одной и той же мелодии — «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра.
  • За все годы существования шоу посмотрели более 20 миллионов человек.

Как успеть увидеть?

Финальное шоу пройдет в ночь с пятницы на субботу. Лучшие места для обзора — Дворцовая и Адмиралтейская набережные.

Одевайтесь теплее: октябрьский ветер с Невы не щадит даже самых преданных романтиков. Приходите заранее, занимайте места у перил и приготовьтесь слушать, как поет Петербург — в следующий раз мост зазвучит только в весной.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Васильевском острове подружили лазеры и историю.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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