«Цифровые двойники» речных богов и привет индейцам майя: на Васильевском острове подружили лазеры и историю

Город одновременно бережет свои главные символы с помощью лазеров и создает новые уютные уголки благодаря идеям самих жителей.

Васильевский остров в Петербурге обновился сразу в двух направлениях: здесь применили технологии будущего для спасения старины и открыли классное зеленое место для прогулок.

Статуи у Ростральных колонн оцифруют до микрона

У подножия знаменитых Ростральных колонн сидят четыре гигантские фигуры. По легенде, они символизируют великие реки России: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. На днях к ним вплотную подошли инженеры с лазерными сканерами.

Зачем это нужно? Статуи вырезаны из пудостского камня. Этот материал очень красивый, но капризный — он пористый, легко впитывает петербургскую сырость и страдает от выхлопных газов.

Чтобы понять, насколько сильно разрушается камень, специалисты создают его точнейшую 3D-копию, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сканеры фиксируют каждую трещинку с точностью до 40 микрон — это тоньше человеческого волоса. Получится идеальный «цифровой двойник». С его помощью реставраторы точно узнают, где камень крошится и как его правильно лечить.

Кстати, у петербургских специалистов в этом деле огромный опыт. Именно наши ученые оцифровывали разрушенную боевиками арку в сирийской Пальмире и сейчас создают цифровые архивы памятников на Ближнем Востоке и в Африке.

Сквер в честь человека, разгадавшего язык майя

Вторая новость — приятная для жителей района. На Среднем проспекте В.О., 93 открылся новый сквер «Ключ времени».

Раньше здесь был неприметный пустырь, а теперь — почти гектар уюта.

Самое интересное, что пространство посвятили Юрию Кнорозову. Это легендарный советский ученый, который жил и работал на Васильевском острове.

Не выходя из своего кабинета в Ленинграде, он сумел сделать то, над чем веками бился весь мир — расшифровал иероглифы древней цивилизации майя.

Идею сквера придумали сами петербуржцы и победили с ней в проекте «Твой бюджет».

Что появилось в новом пространстве:

Атмосфера древности. Площадки вымостили плиткой под названием «Артефакт». Она выглядит так, будто под ногами — следы древних цивилизаций.

Площадки вымостили плиткой под названием «Артефакт». Она выглядит так, будто под ногами — следы древних цивилизаций. Места для отдыха. В сквере поставили удобные скамейки и широкие городские качели, где можно покачаться с кофе.

В сквере поставили удобные скамейки и широкие городские качели, где можно покачаться с кофе. Много зелени. Высадили больше 1800 кустов: сирень разных сортов, кизильник и форзицию, которая весной будет цвести ярко-желтым цветом.

Высадили больше 1800 кустов: сирень разных сортов, кизильник и форзицию, которая весной будет цвести ярко-желтым цветом. Безопасность. Вечером здесь не страшно: по периметру установили 27 современных фонарей.

Получилось отличная история: город одновременно бережет свои главные символы с помощью лазеров и создает новые уютные уголки благодаря идеям самих жителей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как преображается Павловский храм.