Главный собор Гатчины скоро снимет строительные леса: Дрозденко рассказал, как преображается Павловский храм

Масштабная реставрация вышла на финишную прямую. Совсем скоро один из самых красивых храмов региона предстанет перед горожанами во всем великолепии.
Памятник императору и свидетель бурного века
Павловский собор — это визитная карточка Гатчины. Его начали строить в 1846 году по личному распоряжению Николая I. Император хотел создать храм-памятник своему отцу Павлу I и всей царской семье.
За проект отвечал известный столичный зодчий Роман Кузьмин, который возвел величественное пятиглавое здание в русско-византийском стиле.
У собора удивительная история. В советское время его закрыли перед самой войной — в 1938 году. Однако уже осенью 1941 года службы возобновились и не прекращаются до сих пор.
Даже в самые тяжелые времена собор оставался действующим. А еще здесь покоятся мощи святой Марии Гатчинской, к которой едут паломники со всей страны.
Что происходит в храме прямо сейчас
Строители и реставраторы работают очень бережно. Главный принцип мастеров — не переделать заново, а сберечь подлинную старину: исторические росписи, карнизы, лепнину и фасады.
Сейчас верхний храм все еще закрыт строительными конструкциями. Но жизнь прихода не замерла. Верующие продолжают приходить на службы — они временно проходят в уютном нижнем храме и в небольшом прихрамовом помещении.
Подарок к вековому юбилею
Недавно финальный этап реставрации обсудили на рабочей встрече с епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном.
Вопрос завершения работ находится на строгом личном контроле у властей региона, рассказал губернатор Александр Дрозденко.
Спешка здесь не нужна — качество важнее. Но ориентир по срокам уже намечен. В следующем году Ленинградская область отметит свое столетие.
Именно к этой красивой дате верхний храм Павловского собора мечтают полностью открыть. Это станет прекрасным подарком для всех жителей и гостей Гатчины.
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