Главный собор Гатчины скоро снимет строительные леса: Дрозденко рассказал, как преображается Павловский храм

Павловский кафедральный собор в Гатчине переживает большое обновление.

Масштабная реставрация вышла на финишную прямую. Совсем скоро один из самых красивых храмов региона предстанет перед горожанами во всем великолепии.

Памятник императору и свидетель бурного века

Павловский собор — это визитная карточка Гатчины. Его начали строить в 1846 году по личному распоряжению Николая I. Император хотел создать храм-памятник своему отцу Павлу I и всей царской семье.

За проект отвечал известный столичный зодчий Роман Кузьмин, который возвел величественное пятиглавое здание в русско-византийском стиле.

У собора удивительная история. В советское время его закрыли перед самой войной — в 1938 году. Однако уже осенью 1941 года службы возобновились и не прекращаются до сих пор.

Даже в самые тяжелые времена собор оставался действующим. А еще здесь покоятся мощи святой Марии Гатчинской, к которой едут паломники со всей страны.

Что происходит в храме прямо сейчас

Строители и реставраторы работают очень бережно. Главный принцип мастеров — не переделать заново, а сберечь подлинную старину: исторические росписи, карнизы, лепнину и фасады.

Сейчас верхний храм все еще закрыт строительными конструкциями. Но жизнь прихода не замерла. Верующие продолжают приходить на службы — они временно проходят в уютном нижнем храме и в небольшом прихрамовом помещении.

Подарок к вековому юбилею

Недавно финальный этап реставрации обсудили на рабочей встрече с епископом Гатчинским и Лужским Митрофаном.

Вопрос завершения работ находится на строгом личном контроле у властей региона, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Спешка здесь не нужна — качество важнее. Но ориентир по срокам уже намечен. В следующем году Ленинградская область отметит свое столетие.

Именно к этой красивой дате верхний храм Павловского собора мечтают полностью открыть. Это станет прекрасным подарком для всех жителей и гостей Гатчины.

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