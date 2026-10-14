500 тысяч книг и перевод Библии на русский: как возрождалась духовная школа Петербурга

80 лет назад академия начала свое возрождение.

Сегодня православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Но для Петербурга этот день особенный вдвойне. Ровно в этот праздник осенью 1946 года в городе снова открылась Духовная академия.

За плечами у нее — три века удивительной истории, закрытие после революции и тихое возрождение в еще не оправившемся от блокады Ленинграде.

Как всё начиналось: от Петра I до понятной Библии

История академии началась еще в 1721 году. Петр I тогда приказал открыть Славенскую школу при Александро-Невском монастыре. Позже она превратилась в главный богословский центр страны.

Мало кто знает, но именно здесь сделали великое дело — впервые перевели Библию на живой русский язык, отметил губернатор города Александр Беглов.

До этого священные тексты существовали только на церковнославянском. Простым людям разобрать их было тяжело. Преподаватели академии исправили это, подарив стране знаменитый Синодальный перевод, который мы читаем до сих пор.

Студенты шли в ночлежки и на заводы

Студенты академии не прятались за толстыми стенами. Они выходили в город: шли на фабрики, в бедные ночлежки и даже в тюрьмы.

Будущие пастыри говорили с народом на равных, помогали делом и словом.

Из этих стен вышли люди, чьи имена знают миллионы:

святой праведный Иоанн Кронштадтский,

просветитель Японии святитель Николай,

патриархи Алексий II и нынешний патриарх Кирилл.

Возрождение из пепла

После революции 1918 года духовные школы закрыли. Здания отобрали, многие преподаватели подверглись репрессиям. Казалось, традиция прервалась навсегда.

Все изменила Великая Отечественная война. Власти смягчили отношение к Церкви. 14 октября 1946 года, прямо на Покров, академия открылась вновь.

В холодном послевоенном Ленинграде снова зазвучали лекции и молитвы. Это был мощный знак надежды: жизнь и вера возвращаются.

Чем академия живет сейчас

Сегодня Духовная академия — это современный христианский университет.

Здесь учатся более 700 человек. И это не только будущие священники. Академия готовит церковных музыкантов, дирижеров и реставраторов.

Кроме того, в академии собрана одна из богатейших церковных библиотек мира, где хранятся 500 тысяч книг. Некоторые древние рукописи существуют всего в нескольких экземплярах на планете.

Праздник Покрова всегда напоминал людям о защите и надежде в темные времена. А история Петербургской академии доказывает: даже после самых тяжелых испытаний всегда наступает время для возрождения.

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