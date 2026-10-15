Банка консервов да 2 яйца — пеку гору сытных оладий — на такой вкусный ужин всегда найдется время

Пышные и нежные оладьи станут идеальным решением для сытного завтрака. Блюдо готовится быстро, обладает отличными вкусовыми качествами и подходит для быстрого перекуса в течение дня.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- консервированная рыба (скумбрия, горбуша, сайра или тунец) — 1 банка;
- кефир — 150 мл;
- мука — 150 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Рецептура:
Отварите одно яйцо, измельчите его с помощью терки или ножа.
Подготовьте овощи и зелень, нарежьте их. Слейте жидкость из консервов и разомните рыбу вилкой.
Объедините подготовленные ингредиенты, добавьте муку, кефир, сырые яйца, соль и разрыхлитель.
Обжарьте массу на разогретой сковороде с добавлением масла до готовности без использования крышки.
Совет от автора:
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует подавать это блюдо с овощным салатом. Это прекрасный перекус как в середине рабочего дня, так и в качестве полноценного блюда на ужин.
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