Банка консервов да 2 яйца — пеку гору сытных оладий — на такой вкусный ужин всегда найдется время

Быстрые оладьи с нежной текстурой

Пышные и нежные оладьи станут идеальным решением для сытного завтрака. Блюдо готовится быстро, обладает отличными вкусовыми качествами и подходит для быстрого перекуса в течение дня.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

томаты — 1 шт.;

консервированная рыба (скумбрия, горбуша, сайра или тунец) — 1 банка;

кефир — 150 мл;

мука — 150 г;

соль — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Рецептура:



Отварите одно яйцо, измельчите его с помощью терки или ножа.

Подготовьте овощи и зелень, нарежьте их. Слейте жидкость из консервов и разомните рыбу вилкой.

Объедините подготовленные ингредиенты, добавьте муку, кефир, сырые яйца, соль и разрыхлитель.

Обжарьте массу на разогретой сковороде с добавлением масла до готовности без использования крышки.

Совет от автора:

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует подавать это блюдо с овощным салатом. Это прекрасный перекус как в середине рабочего дня, так и в качестве полноценного блюда на ужин.

Читайте также:

Беру ветчину да капусту — королевский ужин готов : вкусный пирог сметают со стола в мгновение ока.

Беру грибы да жменьку творога — через 10 минут сыта вся семья: вкуснющее блюдо на обед и ужин.