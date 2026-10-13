Беру грибы да жменьку творога — через 10 минут сыта вся семья: вкуснющее блюдо на обед и ужин

Быстрое блюдо на ужин

Предлагаем рецепт приготовления сытного и вкусного блюда для всей семьи с минимальными затратами времени. Берите на заметку «ленивые вареники» с грибной начинкой.

Ингредиенты:

репчатый лук — 1 шт.;

шампиньоны — 100 г;

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 100 г;

соль — по вкусу.

Технология приготовления:

Измельчите лук и грибы, обжарьте на растительном масле до готовности, приправьте солью.

В отдельной емкости доведите творог с яйцом до однородной консистенции, затем введите обжаренные грибы с луком.

Добавьте муку, тщательно перемешайте до получения плотного теста и при необходимости досолите.

Сформируйте из теста заготовку в виде колбаски, нарежьте её порционными фрагментами и отварите в кипящей воде. Время приготовления составляет 1–1,5 минуты после всплытия изделий на поверхность.

Рекомендации автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова советует подавать блюдо со сливочным маслом или сметаной. А мелко нарезанный укроп придаст вареникам пикантность.

Фото сгенерировано ИИ

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