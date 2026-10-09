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Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета

Опубликовано: 9 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета
Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета
Городовой ру
Как приготовить яичницу по-турецки

Для разнообразия утреннего рациона рекомендуем приготовить турецкий менемен — блюдо, отличающееся ярким вкусом и текстурой, существенно превосходящей стандартный омлет. Ключевая особенность заключается в том, что яйца соединяются с томатной основой и сладким перцем, приобретая нежную кремовую консистенцию.

Процесс приготовления занимает не более 15 минут.

Необходимые ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.,
  • спелые томаты – 3 крупных,
  • сладкий или зеленый перец – 1–2 шт.),
  • сливочное масло – 25 г,
  • растительное или оливковое масло –1 ст. л.,
  • паприка – 1/2 ч. л.,
  • хлопья острого перца,
  • соль,
  • черный перец,
  • зелень по вкусу.

Технология приготовления

Томаты нарезать кубиками, перец — тонкой соломкой. В разогретой смеси масел пассеровать перец в течение 3–4 минут.

Добавить томаты, паприку и острый перец, протушить до образования густого овощного соуса. В завершение ввести яйца и интенсивно перемешать массу лопаткой до достижения готовности.

Не допускайте пересушивания: снимите менемен с огня, как только яйца схватились, сохраняя их нежную и сочную консистенцию. Соль и черный перец добавляйте на финальном этапе приготовления.

Подачу осуществляйте непосредственно в сковороде, дополняя блюдо белым хлебом или лепешкой — это позволяет наилучшим образом подчеркнуть вкус густого томатно-яичного соуса.

Личное мнение

Так как в этом году у меня уродилось много перца и томатов, я часто готовлю яичницу по-турецки. Жарю, накрывая на минутку крышкой – так блюдо получается намного вкуснее.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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