Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета

Для разнообразия утреннего рациона рекомендуем приготовить турецкий менемен — блюдо, отличающееся ярким вкусом и текстурой, существенно превосходящей стандартный омлет. Ключевая особенность заключается в том, что яйца соединяются с томатной основой и сладким перцем, приобретая нежную кремовую консистенцию.
Процесс приготовления занимает не более 15 минут.
Необходимые ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.,
- спелые томаты – 3 крупных,
- сладкий или зеленый перец – 1–2 шт.),
- сливочное масло – 25 г,
- растительное или оливковое масло –1 ст. л.,
- паприка – 1/2 ч. л.,
- хлопья острого перца,
- соль,
- черный перец,
- зелень по вкусу.
Технология приготовления
Томаты нарезать кубиками, перец — тонкой соломкой. В разогретой смеси масел пассеровать перец в течение 3–4 минут.
Добавить томаты, паприку и острый перец, протушить до образования густого овощного соуса. В завершение ввести яйца и интенсивно перемешать массу лопаткой до достижения готовности.
Не допускайте пересушивания: снимите менемен с огня, как только яйца схватились, сохраняя их нежную и сочную консистенцию. Соль и черный перец добавляйте на финальном этапе приготовления.
Подачу осуществляйте непосредственно в сковороде, дополняя блюдо белым хлебом или лепешкой — это позволяет наилучшим образом подчеркнуть вкус густого томатно-яичного соуса.
Личное мнение
Так как в этом году у меня уродилось много перца и томатов, я часто готовлю яичницу по-турецки. Жарю, накрывая на минутку крышкой – так блюдо получается намного вкуснее.
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