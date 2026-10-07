Беру минтай и творог — на выходе рыбные котлеты тают во рту: сытный ужин всего за 20 минут

Котлеты из минтая с добавлением творога представляют собой изысканное сочетание ингредиентов, обеспечивающее блюду особую нежность и сочность.
Ингредиенты (на 4 порции):
- рыбный фарш (филе минтая) — 800 г;
- творог — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- кетчуп (томатный соус) — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль и черный перец — по вкусу;
- зеленый лук — по желанию.
Технология приготовления:
Размороженное филе минтая необходимо тщательно обсушить бумажными полотенцами, после чего измельчить с помощью мясорубки или блендера до получения однородной консистенции, избегая превращения в пюре.
Далее в рыбную основу следует добавить творог — ингредиент, придающий котлетам необходимую текстуру и сочность. Добавьте соль, перец и, по желанию, мелко рубленый зеленый лук. В случае если фарш имеет избыточную рыхлость, необходимо добавить одно яйцо.
Сформируйте изделия стандартной формы и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до полной готовности.
В процессе приготовления котлет предлагаем подготовить овощную основу. Репчатый лук следует нарезать мелкими кубиками, а морковь — натереть на крупной терке. Обжарьте лук до готовности, после чего добавьте морковь. Затем внесите томатный соус или кетчуп, посолите и поперчите по вкусу, оставив смесь томиться под крышкой в течение 1–2 минут.
При подаче сформируйте на тарелке «овощную подушку», выложите сверху котлеты и полейте их полученным соусом. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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