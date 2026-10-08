Когда колбаса надоела, готовлю на завтрак горячие бутерброды «Для взрослых» — утоляют голод выше всяких похвал

Отсутствие колбасы не является препятствием для приготовления качественного и питательного завтрака. Существует множество экономичных рецептов, позволяющих создавать интересные вкусовые сочетания из доступных ингредиентов. Предлагаем вашему вниманию обновленную версию классического горячего бутерброда, отличающуюся высокой сытностью.
Ингредиенты:
- хлеб — 2 ломтика;
- помидор — 1–2 ломтика;
- зеленый лук — 1 перо;
- майонез — 2 ст. ложки;
- тертый сыр — 20 г;
- растительное или сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления:
Подготовьте два ломтика хлеба (нарезного или цельного). Нанесите слой майонеза на внутренние стороны ломтиков. Измельчите лук и равномерно распределите его по поверхности хлеба.
Выложите ломтики томатов на один из хлебных фрагментов и равномерно посыпьте сыром.
Сложите хлеб начинкой внутрь. Обжаривайте на растительном или сливочном масле с обеих сторон до образования золотистой корочки. В качестве альтернативы возможно использование микроволновой печи, однако в данном случае добиться хрустящей текстуры не удастся.
Личный опыт
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно балует свою семью горячими бутербродами. Они получаются хрустящими и очень вкусными – настоящая находка для сытного завтрака.
Фото сгенерировано ИИ
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