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Когда колбаса надоела, готовлю на завтрак горячие бутерброды «Для взрослых» — утоляют голод выше всяких похвал

Опубликовано: 8 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Когда колбаса надоела, готовлю на завтрак горячие бутерброды «Для взрослых» — утоляют голод выше всяких похвал
Когда колбаса надоела, готовлю на завтрак горячие бутерброды «Для взрослых» — утоляют голод выше всяких похвал
Городовой ру
Горячие бутерброды с сыром

Отсутствие колбасы не является препятствием для приготовления качественного и питательного завтрака. Существует множество экономичных рецептов, позволяющих создавать интересные вкусовые сочетания из доступных ингредиентов. Предлагаем вашему вниманию обновленную версию классического горячего бутерброда, отличающуюся высокой сытностью.

Ингредиенты:

  • хлеб — 2 ломтика;
  • помидор — 1–2 ломтика;
  • зеленый лук — 1 перо;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • тертый сыр — 20 г;
  • растительное или сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Подготовьте два ломтика хлеба (нарезного или цельного). Нанесите слой майонеза на внутренние стороны ломтиков. Измельчите лук и равномерно распределите его по поверхности хлеба.

Выложите ломтики томатов на один из хлебных фрагментов и равномерно посыпьте сыром.

Сложите хлеб начинкой внутрь. Обжаривайте на растительном или сливочном масле с обеих сторон до образования золотистой корочки. В качестве альтернативы возможно использование микроволновой печи, однако в данном случае добиться хрустящей текстуры не удастся.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно балует свою семью горячими бутербродами. Они получаются хрустящими и очень вкусными – настоящая находка для сытного завтрака.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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