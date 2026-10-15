Чем протирать листья комнатных растений для блеска и как это делать осенью

Осенью листья тускнеют из-за пыли и известковых разводов от жёсткой воды

Осенью листья фикуса, монстеры и других комнатных растений теряют блеск. Тускнеют листья из-за пыли, известковых разводов от жёсткой воды и просто с возрастом. Цветоводы ищут способы вернуть блеск листьям, но не все популярные советы приносят пользу, предупреждает портал "Ботаничка".

Чем не нужно протирать листья

Советы протирать крупные листья маслом, молоком, банановой кожурой или покупным спреем-полиролем эксперты не считают полезными: после их применения на листьях остается пленка, которая блестит пару дней, а потом только снова притягивает пыль. Растениям с гладкими листьями вообще не нужна обработка для придания блеска.

Если на листьях появились белые пятна, их нельзя оттирать лимонным соком или уксусом, или пытаться соскабливать ногтем или ножом. Это лишь наносит им повреждения.

Какие листья нельзя протирать

Фиалка, глоксиния, некоторые фикусы и суккуленты, калатеи имеют от природы бархатистые, ворсистые листья. Полировка, протирание им только навредит и снимет защитный слой.

Как протирать гладкие листья

Для ухода за гладкими листьями достаточно теплой отстоявшейся фильтрованной воды и мягкой салфетки. Смочите ткань, уложите лист на ладонь и проведите салфеткой от основания к кончику без усилий. Молодые листья трогать не стоит, пока не окрепнут.

Нижнюю сторону листа можно не протирать, но иногда проверять нужно — на предмет появления паутинного клеща и щитовки. Осенью банные процедуры лучше проводить днём, чтобы листья успели высохнуть до вечернего похолодания.

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