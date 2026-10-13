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Деревья-насосы: что посадить у выгребной ямы и на подтопляемом участке — совет агронома Викулова

Опубликовано: 13 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Деревья-насосы: что посадить у выгребной ямы и на подтопляемом участке — совет агронома Викулова
фото Global Look Press
Как превратить сырой участок в уютный сад

Сырость на даче — не повод опускать руки: есть растения, которые буквально «выпивают» лишнюю воду и заодно украшают территорию. Они не просто спасают грядки от подтоплений, но и очищают воздух, а некоторые ещё и радуют плодами.

Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, какие деревья и кустарники лучше всего справляются с ролью природных осушителей.

Кто сильнее всех «тянет» влагу

У отдельных деревьев способность забирать воду из почвы настолько высока, что их можно считать живыми насосами. При этом эффект становится заметен не сразу — обычно через пару лет после посадки. Зато потом земля быстрее просыхает даже после сильных дождей.

Топ растений‑осушителей

Вот какие культуры особенно хорошо справляются с избытком влаги:

  • тополь — до 900 литров в сутки (лучше сажать за пределами участка);
  • береза — около 200 литров за день;
  • ель — до 300 литров;
  • дуб — от 250 до 600 литров (зависит от размера);
  • черемуха — 150–200 литров, плюс красиво цветёт.

Когда и как сажать

Лучшее время для высадки — ранняя весна либо осень (до ноября). Если растения в контейнерах, приживаются они почти в любой сезон, но осенью хлопот меньше: основные огородные работы уже позади.

"Важно помнить про корни: у березы, дуба и ели они мощные и со временем могут повредить фундамент или подземные коммуникации, поэтому такие деревья лучше располагать подальше от построек", - отметил специалист.

Растения‑осушители — практичный способ привести в порядок сырой участок без сложных дренажных систем. Главное — заранее продумать место посадки и учитывать силу корневой системы. Со временем такой зелёный «дренаж» заметно улучшит состояние почвы и сделает сад комфортнее.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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