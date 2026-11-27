Как заставить водителя сзади не прижиматься и соблюдать дистанцию между авто: простой лайфхак

Полезная информация для автомобилистов - актуально зимой

Бывают ситуации, при которых машина сзади подбирается слишком вплотную к вашему авто, при этом подобное происходит в плотном потоке. Создается ощущение, что водитель случайно выбрал неправильную траекторию, но через несколько минут ничего не меняется. В эти моменты появляется беспокойство, ведь существует вероятность, что автомобиль сзади может не успеть затормозить.

Особенно неприятна такая ситуация в дождь или снег, когда тормозной путь машины заметно увеличивается. В гололед становится еще страшнее.

Обычно водители так поступают, когда торопятся. Но если впереди есть поток машин, то вам не удастся сразу пропустить заднее авто. Что делать в такой ситуации?

Дальнейшие действия

Изначально необходимо частично увеличить расстояние до автомобиля впереди. Снимите ногу с газа и дождитесь отдаления. После этого вы сможете держать правильную дистанцию до передней машины, а также сделать расстояние между вами и задним авто более безопасным.

Когда появится удачный момент, то пропустите спешащую машину. Если справа есть дополнительная полоса, то перестройтесь на нее. Не пытайтесь резко нажимать тормоз в качестве намека для водителя сзади, ведь он может не успеть затормозить, сообщает njcar.ru.

Что делать ночью

В ночное время суток машина сзади создает дополнительное неудобство из-за фар. Если возможности пропустить авто нет, то приглушите отражение в салонном зеркале с помощью специального рычажка. Эта функция присутствует на многих авто. Вы все равно будете видеть фары, но их свет станет мягким.

Фото: Сгенерировано ИИ

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