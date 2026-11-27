Идеальный вкус: добавьте в винегрет немного этого фрукта — результат поразит

Привычный салат на новый лад

Винегрет традиционно пользуется высоким спросом, являясь востребованным дополнением меню. Для обогащения вкусовых качеств классического рецепта рекомендуется добавить зеленое яблоко, которое придаст блюду характерную кислинку.

Ингредиенты:

Свекла - 3 шт.,

морковь - 3 шт.,

зеленое яблоко - 2 шт.,

картофель (5 шт.),

консервированный зеленый горошек - 1 банка,

квашеная капуста - 100 г,

подсолнечное масло и соль по вкусу.

Технология приготовления:

Отварите овощи до готовности, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Слейте жидкость с горошка, соедините его с подготовленными овощами и квашеной капустой. Очищенные от кожуры яблоки мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.

Тщательно перемешайте смесь, заправьте маслом и посолите. Перед подачей блюдо необходимо настоять для достижения оптимальных вкусовых характеристик. Желаем приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

3 ложки копеечного порошка – и пельмени не разварятся: тесто эластичное и тонкое.

Продвинутые хозяйки берут гору лука – и готовят невероятный пирог — его любят даже дети.