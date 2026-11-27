Идеальный вкус: добавьте в винегрет немного этого фрукта — результат поразит
Винегрет традиционно пользуется высоким спросом, являясь востребованным дополнением меню. Для обогащения вкусовых качеств классического рецепта рекомендуется добавить зеленое яблоко, которое придаст блюду характерную кислинку.
Ингредиенты:
- Свекла - 3 шт.,
- морковь - 3 шт.,
- зеленое яблоко - 2 шт.,
- картофель (5 шт.),
- консервированный зеленый горошек - 1 банка,
- квашеная капуста - 100 г,
- подсолнечное масло и соль по вкусу.
Технология приготовления:
Отварите овощи до готовности, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Слейте жидкость с горошка, соедините его с подготовленными овощами и квашеной капустой. Очищенные от кожуры яблоки мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
Тщательно перемешайте смесь, заправьте маслом и посолите. Перед подачей блюдо необходимо настоять для достижения оптимальных вкусовых характеристик. Желаем приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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