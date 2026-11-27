Вкуснее чебуреков, проще беляшей: готовлю трубочки-ленивцы из лаваша с фаршем и паприкой — съедаются горячими

Как приготовить трубочки из лаваша и фарша - лучше привычной выпечки

Если есть желание приготовить горячие пирожки с мясной начинкой, но не хочется возиться с тестом, то можно взять тонкий лаваш, фарш с луком и копченой паприкой. Трубочки окунаются в кляр, после чего обжариваются в масле. Снаружи они получаются хрустящими, а внутри - сочными и нежными.

Что понадобится

100 г лаваша, 150 г куриного фарша, 35 г репчатого лука, 1 куриное яйцо, 1 столовая ложка сливок, ½ чайной ложки копченой паприки, 35 г подсолнечного масла, перец и соль - по вкусу.

Как приготовить

Очищаем лук, нарезаем кубиками и смешиваем с фаршем из курицы. Добавляем паприку, соль и перец. Перемешиваем для распределения специй.

Лаваш разрезаем на прямоугольные части размером 16х11 см. Выкладываем начинку вдоль длинного края, после чего сворачиваем в трубочки. Отдельно взбиваем яйцо со сливками. Окунаем каждую трубочку в кляр, распределяем его равномерно, сообщает popcornnews.ru.

Нагреваем масло в сковороде, выкладываем трубочки и готовим примерно 10 минут, не забываем переворачивать. У трубочек должна появиться румяная корочка. Подавать блюдо нужно в горячем виде.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит к трубочкам особый соус. Для него понадобится 50 мл кефира, 50 г сметаны и 2 столовые ложки майонеза. Перемешать основные компоненты, после чего добавить зубчик чеснока, измельченный укроп и паприку. Соус прекрасно сочетается с блюдом!

Фото: Сгенерировано ИИ

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